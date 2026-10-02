أخبار التكنولوجيا| واتساب يوقف تسليم الرسائل لهذه الحسابات.. هواوي تطلق Mate 90 Pro بتقنيات تصوير وذكاء اصطناعي متقدمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة هواوي الصينية، عن هاتفها الرائد الجديد Mate 90 RS Ultimate Design، الذي يأتي بتصميم فاخر ومواد محسنة ومجموعة متقدمة من المواصفات والميزات، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تقديم تجربة تجمع بين الفخامة والأداء والتقنيات الحديثة.

قامت شركة آبل، بإزالة ميزة الاقتراحات أو Suggestions من تطبيق الرسائل على هواتف آيفون قبيل إطلاق نظام iOS 27 رسميا، رغم ظهورها في الإصدارات التجريبية التي طرحت خلال فصل الصيف.

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن إطلاق هاتفها الجديد Mate 90 Pro Max، الذي يركز بشكل كبير على قدرات التصوير، بفضل كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بتقنية RYYB، إلى جانب شاشة OLED مزدوجة الطبقات بقياس 6.9 بوصة وبطارية بسعة 6800 مللي أمبير في الساعة.

قد تواجه بعض حسابات واتساب بيزنس WhatsApp Business، توقفا في تسليم الرسائل اعتبارا من اليوم، إذا لم يكن لديها وسيلة دفع مسجلة على الحساب، بالتزامن مع بدء شركة “ميتا” فرض رسوم على رسائل الخدمة.

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Mate 90 Pro، ليكون أول هاتف مزود بمعالج Kirin 9035 الأحدث من الشركة، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق Mate 90 Pro Max.

قدمت شركة آبل، ميزة أمنية جديدة مع نظام iOS 27 تحمل اسم كشف مخاطر انتحال الشخصية Impersonation Risk Detection، صممت لتوفير طبقة حماية إضافية أمام عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية المتطورة.

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن إطلاق هاتف Mate 90 وهو الطراز الأساسي ضمن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Mate 90.