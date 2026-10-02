بكاميرا 200 ميجابكسل.. هواوي تطلق وحش التصوير Mate 90 Pro Max

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن إطلاق هاتفها الجديد Mate 90 Pro Max، الذي يركز بشكل كبير على قدرات التصوير، بفضل كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بتقنية RYYB، إلى جانب شاشة OLED مزدوجة الطبقات بقياس 6.9 بوصة وبطارية بسعة 6800 مللي أمبير في الساعة.

وتطرح هواوي الهاتف أيضا بإصدار خاص يدعم وحدة كاميرا خارجية اختيارية مزودة بمستشعر قياس 1 بوصة، لتوفير إمكانات متقدمة للتصوير، خاصة عند التقاط الصور من مسافات بعيدة.

مواصفات الكاميرات



يتميز هاتف هواوي Mate 90 Pro Max بنظام تصوير احترافي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر بقياس 1/1.28 بوصة، مع تقنية RYYB وتثبيت بصري للصورة (OIS)، إلى جانب فتحة عدسة متغيرة باستمرار بين f/1.4 وf/4.0.

وتعمل الكاميرا الرئيسية إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية منظارية بدقة 200 ميجابكسل، تعتمد بدورها على مستشعر بقياس 1/1.28 بوصة، مع دعم تقنيات OIS وRYYB.

ويدعم نظام التصوير تقريبا بصريا يصل إلى 4x، وتقريبا بجودة بصرية يصل إلى 8x، إلى جانب تقريب رقمي يصل إلى 100x.

كما يضم الهاتف كاميرا Red Maple من الجيل الثالث، المخصصة لتحسين دقة إعادة إنتاج الألوان.

هواوي Mate 90 Pro Max

وحدة الكاميرا الخارجية Ruiying Z10



يمكن إقران إصدار Collector’s Edition بوحدة الكاميرا الخارجية Huawei Ruiying Z10، التي تضيف مستشعر RYYB بقياس 1 بوصة، مع تقريب بصري مستمر حتى 10x.

وتوفر الوحدة نطاقا بؤريا يتراوح بين 24 و240 ملم، مع فتحة عدسة تتدرج بين f/2.0 وf/4.5.

ويدعم الهاتف أيضا تسجيل الفيديو بدقة 4K، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع ودعم التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا مخصصة لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

هواوي Mate 90 Pro Max



يأتي هاتف Mate 90 Pro Max، بشاشة OLED مزدوجة الطبقات بقياس 6.9 بوصة ودقة 2848 × 1320 بكسل.

وتدعم الشاشة معدل تحديث متغيرا يتراوح بين 1 و120 هرتز بفضل تقنية LTPO، إلى جانب تعتيم PWM عالي التردد عند 1440 هرتز.

وتصل ذروة السطوع المحلي إلى 12000 شمعة، مع دعم نطاق الألوان BT.2020.

وتتم حماية الشاشة بواسطة زجاج Kunlun Glass، بينما يستخدم إصدار Collector’s Edition زجاج Basalt Kunlun Glass.

هواوي Mate 90 Pro Max

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6800 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وتأتي إصدارات الهاتف المزودة بذاكرة 16 جيجابايت رام مع معالج Kirin 9050 Pro، بينما يعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 7.

وتشمل المواصفات الأخرى دعم شبكات Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 6.0، وتقنية StarLight E2.0، والاتصال قريب المدي NFC، ودعم شريحة eSIM، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69.

سعر Huawei Mate 90 Pro Max



يبدأ سعر Mate 90 Pro Max في الصين من 9499 يوانا لإصدار 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 512 جيجابايت للتخزين، أي ما يعادل نحو 1417 دولارا.

أما إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت فيبلغ سعره 9999 يوانا، أي نحو 1492 دولارا.

ويأتي إصدار Collector’s Edition بسعة 16 جيجابايت و512 جيجابايت مقابل 10999 يوانا، أي نحو 1641 دولارا، بينما يبلغ سعر إصدار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت 12999 يوانا، أي ما يقارب 1940 دولارا.

ويتوافر الهاتف بألوان الذهبي الوردي، والأخضر اليشم، والأبيض الكريستالي، والأسود البركاني.

أما وحدة الكاميرا الخارجية Huawei Ruiying Z10 فتباع بشكل منفصل بسعر 5999 يوانا، أي نحو 900 دولار.

ويبلغ سعر حزمة التصوير الكاملة الخاصة بـ Pro Max نحو 19499 يوانا، أي ما يقارب 2910 دولارات، بينما تتوفر حزمة محول التقريب (Teleconverter) الخاصة بهاتفي Pro Max وPro Max Collector’s Edition بسعر 1799 يوانا، أي نحو 270 دولارا.