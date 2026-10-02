بدءا من اليوم.. واتساب يوقف تسليم الرسائل لهذه الحسابات

قد تواجه بعض حسابات واتساب بيزنس WhatsApp Business، توقفا في تسليم الرسائل اعتبارا من اليوم، إذا لم يكن لديها وسيلة دفع مسجلة على الحساب، بالتزامن مع بدء شركة “ميتا” فرض رسوم على رسائل الخدمة.

وقد أعلنت شركة “ميتا”، أنها ستبدأ باحتساب رسوم على رسائل الخدمة لكل رسالة واتساب اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، لتنهي بذلك فترة كانت خلالها هذه الرسائل مجانية.

وحذرت الشركة مزودي الحلول والشركات التي تستخدم عمليات التكامل المباشر من توقف تسليم رسائل الخدمة للحسابات التي لم تضف وسيلة دفع قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر 2026.

وقالت “ميتا” في منشور عبر مدونتها إن الشركات أو مزودي الحلول الذين لا يملكون وسيلة دفع مسجلة بحلول 30 سبتمبر، ستتوقف عن تسليم رسائل الخدمة الخاصة بهم عند بدء احتساب الرسوم في 1 أكتوبر 2026.

وينطبق التغيير على رسائل الخدمة غير القائمة على قوالب، والتي ترسل ردا على رسائل المستخدمين أثناء فترة خدمة العملاء المفتوحة التي تمتد لـ24 ساعة.

WhatsApp Business

ما هي حسابات واتساب بيزنس المتأثرة؟



يشمل القرار مزودي الحلول والشركات التي تستخدم منصة واتساب بيزنس من خلال التكامل المباشر.

ويتعين على الشركات التابعة لهذه الفئات إضافة وسيلة دفع إلى حسابات المراسلة الخاصة بها قبل 30 سبتمبر، لتجنب توقف تسليم رسائل الخدمة اعتبارا من 1 أكتوبر.

وتشير “ميتا” إلى أن رسائل الخدمة هي رسائل غير قائمة على قوالب، يرسلها ممثل لخدمة العملاء أو حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي من طرف ثالث.

وتختلف هذه الرسائل عن الرسائل التي يتم إنشاؤها بواسطة وكيل أعمال ميتا، والتي أصبحت فئة منفصلة اعتبارا من يوليو 2026.

لماذا تفرض ميتا رسوما على رسائل واتساب بيزنس؟



تقول “ميتا” إن التغييرات تأتي ضمن تحديثات التسعير الخاصة بالنصف الثاني من عام 2026.

وبموجب النظام الجديد، ستخضع رسائل الخدمة للرسوم على أساس كل رسالة اعتبارا من 1 أكتوبر، كما ستصبح بعض رسائل الخدمات المرسلة ردا على المستخدمين خلال فترة خدمة العملاء المفتوحة لمدة 24 ساعة خاضعة للرسوم في اليوم نفسه.

وكانت رسائل الخدمة مجانية منذ 1 نوفمبر 2024، في حين ظلت رسائل الخدمة المحددة المشمولة بالتغيير مجانية منذ 1 يوليو 2025.

كيف سيتم احتساب رسوم رسائل الخدمة؟



ستحتسب “ميتا” الرسوم على رسائل الخدمة التي تم تسليمها فعليا، وليس بمجرد إرسالها من جانب الشركات.

وسيتم احتساب الرسوم لكل رسالة، مع اختلاف قيمتها وفقا للسوق الذي تعمل فيه الشركة.

وبحسب “ميتا”، ستتوافق أسعار رسائل الخدمة مع أسعار رسائل الخدمة ورسائل المصادقة في كل سوق، كما لن يتم تطبيق نظام شرائح الأسعار المرتبطة بحجم الرسائل على رسائل الخدمة.

ولا يمكن للشركات إرسال الرسائل غير القائمة على قوالب إلا أثناء فترة خدمة العملاء المفتوحة لمدة 24 ساعة. وتبدأ هذه الفترة أو تتجدد عندما يرسل المستخدم رسالة، ما يعني أن الشركات لا تستطيع استخدام هذا النوع من الرسائل لبدء محادثات جديدة مع المستخدمين.

ماذا يحدث إذا لم تضف الشركة وسيلة دفع؟



قد تتوقف “ميتا” عن تسليم رسائل الخدمة للحسابات التي لا تحتوي على وسيلة دفع مسجلة بحلول 30 سبتمبر، وذلك عند بدء تطبيق الرسوم الجديدة في 1 أكتوبر.

ولهذا تطلب “ميتا” من الشركات المتأثرة إضافة وسيلة دفع إلى حسابات المراسلة الخاصة بها قبل الموعد النهائي لتجنب توقف الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة بشكل منفصل عن نظام تسعير وكيل أعمال “ميتا”، الذي بدأت “ميتا” تطبيق رسوم عليه اعتبارا من 1 أغسطس وفق نظام يعتمد على عدد الرموز، ويغطي تكاليف معالجة الذكاء الاصطناعي وتسليم الرسائل.

كيف ستعمل رسوم واتساب بيزنس اعتبارا من 1 أكتوبر؟



اعتبارا من 1 أكتوبر، ستندرج الرسائل غير القائمة على قوالب ضمن فئتين رئيسيتين:

- الخدمة: وتحتسب رسومها لكل رسالة.

- وكيل أعمال “ميتا”: وتخضع لنظام تسعير منفصل يعتمد على الرموز.

وتؤكد “ميتا” أنه سيتم احتساب رسوم واحدة فقط على كل رسالة، ولن يتم فرض رسوم على الرسالة نفسها ضمن الفئتين في الوقت ذاته.

وتوضح الشركة من خلال أحد الأمثلة أن محادثة مع أحد العملاء كانت تؤدي في السابق إلى ثلاث رسوم، قد تؤدي بعد تطبيق التغييرات إلى خمس رسوم، نتيجة فرض رسوم على رسائل الخدمة والخدمات التي كانت مجانية سابقا.

في المقابل، لن تتغير نافذة نقطة الدخول المجانية، وستظل الرسائل المرسلة خلال هذه النافذة مجانية من حيث تكلفة تسليم الرسائل، عندما يصل المستخدم إلى واتساب عبر إعلان ينقله مباشرة إلى التطبيق، مع إمكانية استمرار احتساب رسوم تعتمد على الرموز بالنسبة إلى رسائل وكيل أعمال “ميتا”.