بعد اختفائها.. ميزة مفيدة تعود إلى تطبيق رسائل آيفون مع iOS 27.2

قامت شركة آبل، بإزالة ميزة الاقتراحات أو Suggestions من تطبيق الرسائل على هواتف آيفون قبيل إطلاق نظام iOS 27 رسميا، رغم ظهورها في الإصدارات التجريبية التي طرحت خلال فصل الصيف.

وتستعد الشركة حاليا لإعادة الميزة مع تحديث iOS 27.2، بعد تأجيل طرحها بهدف إجراء المزيد من التحسينات على طريقة عملها وتقديم اقتراحات أكثر دقة وارتباطا بسياق المحادثات.

ماذا تقدم ميزة الاقتراحات في تطبيق الرسائل؟



تراقب ميزة الاقتراحات سياق المحادثات بينك وبين أصدقائك أو أفراد عائلتك، ثم تقترح إجراءات سريعة مرتبطة بما يدور في الحوار.

وعند ظهور اقتراح مناسب، يمكن للمستخدم الضغط عليه لتنفيذ المهمة مباشرة، دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أو التنقل يدويا بين التطبيقات.

وتظهر هذه الاختصارات أسفل الرسالة التي أدت إلى ظهور الاقتراح، ما يجعل الوصول إليها سريعا ودون التأثير على تجربة الدردشة.

فعلى سبيل المثال، إذا أرسل لك شريكك رسالة يطلب منك شراء الحليب أثناء عودتك إلى المنزل، فقد يقترح تطبيق الرسائل إضافة الطلب إلى تطبيق التذكيرات Reminders أو الملاحظات Notes.

وإذا تحدث أحد أصدقائك عن عشاء بمناسبة عيد ميلاد يوم السبت، يمكن للميزة اقتراح إضافة الموعد مباشرة إلى التقويم Calendar.

ولا تتوقف الميزة عند النصوص، إذ يمكنها أيضا تسهيل العثور على الصور، فعند طلب صورة معينة داخل المحادثة، يستطيع تطبيق الرسائل البحث داخل مكتبة الصور وإظهار اللقطات المناسبة، بالاعتماد على الأشخاص والأماكن والكلمات المفتاحية.

ميزة الاقتراحات في تطبيق الرسائل

آبل أجرت تحسينات على الميزة



في الإصدارات التجريبية التي ظهرت خلال الصيف، كانت ميزة التقتراحات تميل إلى تقديم الاقتراحات بشكل مبالغ فيه، حيث كانت تقترح أحيانا إنشاء تذكيرات أو ملاحظات أو مواعيد في التقويم حتى عندما لا يكون ذلك ضروريا أو مرتبطا بسياق المحادثة.

ويبدو أن آبل استغلت فترة التأجيل لإجراء تحسينات على الميزة، إذ أصبحت الاقتراحات في الإصدار التجريبي من iOS 27.2 أقل ظهورا، وعندما تظهر فإنها تبدو أكثر ارتباطا بسياق المحادثة.

وبذلك تسعى آبل إلى جعل الميزة مفيدة دون أن تتحول إلى مصدر إزعاج أو تتسبب في ازدحام المحادثات باقتراحات غير ضرورية.

متى تصل الميزة إلى المستخدمين؟



لا يزال iOS 27.2 في المرحلة التجريبية، لكن من المتوقع طرحه قريبا إلى جانب مجموعة أخرى من الميزات الجديدة.

وبالنسبة للمستخدمين الذين لم يجربوا الإصدارات التجريبية من iOS 27، سيكون التحديث القادم أول فرصة لتجربة ميزة الاقتراحات بعد عودتها إلى تطبيق الرسائل.

ويبدو أن آبل فضلت منح الميزة وقتا إضافيا لتحسين طريقة عملها بدلا من طرحها سريعا بصورة قد تجعل المحادثات أكثر ازدحاما بالاقتراحات غير الضرورية.