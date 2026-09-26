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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

3 أجهزة مرتقبة في الطريق.. آبل تستعد لمنتجات جديدة في أكتوبر

منتجات جديدة
منتجات جديدة
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل Apple، لموسم حافل بإطلاق منتجات جديدة، فبعد الإعلانات التي كشفت عنها خلال الشهر الجاري، تشير تقارير إلى أن الشركة تخطط لطرح مجموعة إضافية من الأجهزة خلال شهر أكتوبر، من بينها جهاز MacBook Pro بتصميم جديد، وApple TV 4K جديد، وجهاز منزلي ذكي طال انتظاره.

MacBook Pro بتحديثات كبيرة

قد يشهد خط أجهزة MacBook Pro أكبر تغيير له منذ سنوات، مع توقعات بأن تطلق آبل حاسوبا محمولا جديدا بتصميم مختلف جذريا.

وبحسب تقارير من 9to5Mac وMacRumors، تعمل شركة آبل على حاسوب محمول متطور قد يحمل اسم MacBook Pro، أو يظهر للمرة الأولى تحت اسم جديد هو MacBook Ultra. 

وفي حال اعتماد الاسم الأخير، فمن المتوقع أن يأتي الجهاز في فئة أعلى من طرازات MacBook Pro الحالية المزودة بمعالجات M5 Pro وM5 Max، بدلا من أن يحل محلها.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة اعتماد شاشة OLED بدلا من تقنية mini-LED المستخدمة حاليا، وتوفر شاشات OLED درجات أعمق من اللون الأسود وتباينا أعلى، إلى جانب تحسينات محتملة في عرض محتوى HDR في بعض الاستخدامات.

MacBook Pro

أما الإضافة الأبرز، فقد تكون دعم شاشات اللمس. فعلى الرغم من اعتماد آبل على الشاشات اللمسية في أجهزة آيفون وiPad، حافظت الشركة تاريخيا على أجهزة Mac من دون هذه الميزة. 

وتشير التقارير إلى أن ماك بوك الجديد قد يدعم اللمس إلى جانب طرق التحكم التقليدية عبر لوحة التتبع أو الفأرة.

كما يقال إن آبل تعمل على تصميم أكثر نحافة، إلى جانب مفصلة معززة للحفاظ على ثبات الشاشة أثناء استخدامها باللمس، وقد تتخلى الشركة أيضا عن النوتش الحالي لصالح فتحة مشابهة لفكرة الجزيزة الديناميكية الموجودة في بعض أجهزة آيفون.

ولا تزال هوية الجهاز وموعد إطلاقه غير محسومين بشكل نهائي، وتشير التوقعات إلى إمكانية طرحه في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، مع احتمال تأثر خطط آبل بنقص عالمي في رقائق الذاكرة.

Apple TV 4K جديد وجهاز منزلي ذكي
 

إلى جانب MacBook، تستعد آبل، وفقا للتقارير، لإطلاق نسخة جديدة من Apple TV 4K.

وكان الجيل الثالث من الجهاز قد أُطلق في عام 2022، ما يجعله من بين منتجات آبل التي مضى على آخر تحديث لعتادها أطول وقت نسبيا.

ومن المتوقع أن يحصل الإصدار الجديد على معالج أكثر قوة، قد يكون A19 أو A19 Pro، إلى جانب دعم مزايا جديدة لمساعد آبل الذكي سيري تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان سعر Apple TV 4K يبدأ من 129 دولارا في الولايات المتحدة عند إطلاق الجيل الحالي، قبل أن ترفع آبل السعر لاحقا إلى 199 دولارا.

أما المنتج الثالث المتوقع، فهو جهاز المنزل الذكي الذي طال الحديث عنه، والذي يشار إليه في التقارير باسم HomePad، ومن المنتظر أن يجمع الجهاز بين مكبر صوت وشاشة، مع تشغيل نظام جديد يستعير بعض عناصره من أنظمة التشغيل الحالية لدى آبل.

وبحسب التقارير، قد يضم الجهاز سيري وكاميرا وأدوات مصغرة Widgets، إلى جانب تطبيقات آبل مثل الصور والملاحظات والموسيقي والتقويم، كما يتوقع أن يوفر وضع عرض مشابها لميزة الاستعداد StandBy الموجودة على أجهزة آيفون.

آبل لم تؤكد موعد الإطلاق
 

حتى الآن، لم تعلن آبل رسميا عن هذه المنتجات أو مواعيد إطلاقها، لذلك، تبقى هذه المعلومات في إطار التقارير والتسريبات غير المؤكدة، إلى حين صدور إعلان رسمي من الشركة.

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