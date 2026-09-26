قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق
تسريب بيانات ملايين العسكريين الأمريكيين.. اختراق نظام موارد بشرية تابع للبنتاجون
إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر
مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر حلم كبير..والزمالك حقق إنجازا كبيرا
مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية
حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة
أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا
العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة
رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
هل يواجه نتنياهو منافسًا جديدا.. آيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الاحتلال
منال عوض : إزالة 14 ألف حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
أسد القضاة.. أحمد موسى ينعي المستشار الزند بكلمات مؤثرة ويستعيد مواقفه ضد الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إنهاء 74 ملف تقنين لأراضي أملاك دولة في ساحل سليم

إنهاء 74 ملف تقنين لأراضي أملاك الدولة الخاصة بساحل سليم
إنهاء 74 ملف تقنين لأراضي أملاك الدولة الخاصة بساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف جهود المحافظة لسرعة إنهاء ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وتفعيل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد رقم 168 لسنة 2025، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

 الانتهاء من 74 ملف لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، واصلت أعمال فحص واستكمال إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد بنطاق الوحدة المحلية بالعونة، التي تضم قرى العونة والمطمر واللوقا والغريب، حيث تم الانتهاء من 74 ملفًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل وحسم الملفات المستوفاة للإجراءات القانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار العمل على ملفات التقنين، وسرعة مراجعة الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات اللازمة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين الجادين والمستحقين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية لموقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن، وتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة، وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يسهم في ضبط منظومة التعامل مع أراضي أملاك الدولة وحسن استغلالها والحفاظ على حقوق الدولة.

أسيوط محافظ أسيوط تقنين أوضاع واضعي اليد أراضي أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة إجراءات تقنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى واحكام| ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟.. ماذا يحدث عندما تقول للمُصلي حرما.. هل تجوز الصلاة بالنقاب؟

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

الشيخ علي محمود فرج

الأوقاف في ذكرى ميلاد علي محمود فرج : خدم القرآن تلاوةً وتعليمًا

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد