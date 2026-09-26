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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسيوط يحرر 649 محضرًا للمخابز والأسواق خلال أسبوع

تموين أسيوط يحرر 649 محضرًا للمخابز والأسواق خلال أسبوع
تموين أسيوط يحرر 649 محضرًا للمخابز والأسواق خلال أسبوع
إيهاب عمر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط حصاد الحملات التموينية التي شنتها المديرية وإداراتها الخارجية على عدد من مراكز المحافظة خلال الأسبوع، والتي أسفرت عن تحرير 649 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار.

حملات مكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود

وشملت الحملات المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وضبط المخالفات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية في مختلف أنحاء المحافظة، وبناءً على تعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية تموين أسيوط، بتشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية والأسواق وضبط أي محاولات للتلاعب في الأسعار أو السلع المدعمة.

ضبط لحوم وأسماك ومنتجات غذائية غير صالحة

وفي مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 142 كيلو من اللحوم والفراخ والكبدة والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وعُثر بداخله على 320 زجاجة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 1450 كيسًا منتهي الصلاحية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 80 علبة زبادي بدون بيانات، و40 كيلو عسل أسود بدون بيانات، وضبط 5 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن، فضلًا عن ضبط مخزن منظفات يقوم بتعبئة منتجات وتقليد علامات شهيرة.

ضبط أسمدة وسولار وبنزين مخالف

وفي إطار الرقابة على تداول السلع والمواد البترولية، تم ضبط 30 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق، بالإضافة إلى ضبط 9860 لتر سولار وبنزين، قامت محطات وقود بالتصرف فيها وتجميعها بدون وجه حق.

كما تم ضبط محطة وقود لقيامها بالبيع بأزيد من السعر، والتحفظ على 2505 لترات سولار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز

وفي مجال الرقابة على التجار التموينيين والمخابز، تم تحرير 6 محاضر غلق لتجار تموينيين، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 350 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، لقيام المسؤول عن المخبز بتجميعها بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدي لتصرفه في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق.

550 محضرًا للمخابز البلدية

وفي مجال المخابز، أعلنت مديرية التموين بأسيوط تحرير 550 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت ما بين مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما تم تحرير 23 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و44 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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