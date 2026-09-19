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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل توقف بيع 3 هواتف آيفون مع إطلاق iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم

بعد الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Duo، وهو أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل، أزالت الشركة رسميا هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone 16 Plus من قائمة منتجات متجر آبل الإلكتروني في فيتنام.

وتعد هذه الخطوة إجراء معتادا من آبل عقب إطلاق كل جيل جديد من هواتف آيفون، إذ تتولى الهواتف الجديدة موقع المنتجات الرائدة، بينما تسحب بعض طرازات الجيل السابق من قنوات البيع المباشر. ولا يعني ذلك اختفاء هذه الهواتف من الأسواق فورا، إذ لا يزال بإمكان متاجر التجزئة بيع المخزون المتبقي لديها.

iPhone 17 Pro Max يحافظ على قيمته

ويبرز iPhone 17 Pro Max باعتباره الأكثر أهمية بين الهواتف الثلاثة التي أوقفت آبل بيعها مباشرة، إذ لا يزال الهاتف، رغم دخوله عامه الثاني في الأسواق، يحافظ على مستوى مرتفع من المبيعات دون انخفاض كبير في سعره.

وبالمقارنة مع سعر إطلاق iPhone 17 Pro Max في فيتنام، لم تتجاوز نسبة انخفاض سعر الهاتف نحو 9% بعد ما يقارب عاما على طرحه، وهو تراجع محدود نسبيا يشير إلى احتفاظ الهاتف بقيمته بشكل جيد، خصوصا مع عادة المستهلكين في انتظار انخفاض الأسعار عند طرح جيل جديد من آيفون.

 iPhone 17 Pro Max

الهاتف الأكثر مبيعا

وتسهم أرقام المبيعات الفعلية أيضا في استمرار قوة iPhone 17 Pro Max في السوق الفيتنامية، ووفقا لبيانات أنظمة البيع بالتجزئة، يعد الهاتف الأكثر مبيعا بين أجهزة آيفون في فيتنام، بينما تصل حصته في بعض سلاسل المتاجر إلى نحو 50% إلى 70% من إجمالي مبيعات هواتف آيفون.

في المقابل، شهد iPhone 17 Pro أيضا انخفاضا محدودا في السعر مع اقتراب نهاية دورة حياته. ويبلغ سعر إصدار 256 جيجابايت حاليا نحو 32 مليون دونغ فيتنامي، بتراجع يقارب 500 ألف دونغ.

ومع توقف آبل عن بيع الهاتف مباشرة عبر متجرها، قد تصبح التخفيضات التي تقدمها متاجر التجزئة أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تراجع المخزون تدريجيا.


iPhone 16 Plus يخرج من قائمة آبل

أما iPhone 16 Plus، فلم يحظ بالاهتمام نفسه، لكنه لا يزال يحقق مستوى من المبيعات بفضل شاشته الكبيرة وسعره الأقل مقارنة بإصدارات Pro، ويبلغ سعر نسخة 128 جيجابايت لدى متاجر التجزئة نحو 25 مليون دونغ فيتنامي.

ورغم استمرار توفر الهاتف لدى المتاجر، فقد أزالته آبل أيضا من قائمة المنتجات المتاحة للبيع المباشر في فيتنام.

وجاءت إزالة الهواتف الثلاثة من متجر آبل قبل الإطلاق الرسمي لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، حيث من المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة على الطرازين في 12 سبتمبر عند الساعة السابعة مساء، على أن يصل الهاتفان إلى العملاء في فيتنام اعتبارا من 18 سبتمبر.

ومع بدء وصول الجيل الجديد إلى الأسواق، يتوقع أن تلجأ متاجر التجزئة إلى إعادة ضبط الفارق السعري بين الطرازات القديمة والجديدة لتحفيز الطلب، خصوصا على الأجهزة التي لا تزال متوفرة ضمن المخزون المتبقي.

هواتف آيفون iPhone 18 Pro آبل iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Plus

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