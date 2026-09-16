آيفون 18 برو.. كيف تحصل على هاتف آبل الجديد بأسرع وقت؟

كشفت شركة آبل Apple، عن هاتفي آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max يوم 9 سبتمبر، خلال فعاليتها التي حملت اسم "Surprise and shine".

فإذا كنت تخطط لأن تكون من أوائل المستخدمين الذين يحصلون على أحد الهاتفين، فهناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تزيد فرصك في الحصول عليه بأسرع وقت ممكن.

الطلب المسبق بدأ والتأخير قد يصل لأسابيع



فتحت آبل باب الطلب المسبق لهاتفي iPhone 18 Pro الجديدين يوم السبت 12 سبتمبر، في تمام الساعة 5 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، أي 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن يبدأ طرح الهاتف رسميا يوم الجمعة 18 سبتمبر.

وكالعادة مع هواتف iPhone Pro، تميل مواعيد الشحن لبعض الإصدارات والألوان الأكثر طلبا إلى التأخر لعدة أسابيع خلال الساعات الأولى من فتح باب الطلب المسبق، لذلك، فإن سرعة إتمام الطلب قد تكون الفارق بين استلام الهاتف في يوم الإطلاق أو الانتظار لأسابيع إضافية.

iPhone 18 Pro

وفي الولايات المتحدة، أصبح الطلب على iPhone 18 Pro Max يؤدي حاليا إلى فترة انتظار تتراوح بين 3 و4 أسابيع لجميع خيارات التخزين والألوان.

أما iPhone 18 Pro، فحجم الطلب عليه أقل نسبيا، لكن فترة الانتظار وصلت إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بحسب الإصدار، ولزيادة فرصك في الحصول على الهاتف بأسرع وقت، إليك أهم النصائح:

1. راجع بيانات حساب آبل: قبل إتمام الطلب، تأكد من أن بيانات حسابك لدى آبل محدثة، خصوصا صلاحية بطاقة الدفع، وتطابق عنوان الفواتير مع البيانات المسجلة لدى البنك، وكذلك التأكد من أن عنوان الشحن هو العنوان الذي تريد استلام هاتفك فيه بالفعل.

2. أنه إجراءات استبدال هاتفك القديم مسبقا: إذا كنت تخطط لاستبدال هاتف آيفون الحالي مقابل الحصول على خصم، فمن الأفضل الحصول على تقييم الهاتف مسبقا.

إجراء التقييم قبل بدء الطلب المسبق يوفر عليك بعض الخطوات أثناء إتمام عملية الشراء. وبعد حصولك على تقدير لقيمة جهازك القديم، تمنحك آبل مهلة 14 يوما لإرسال الهاتف إليها، بينما تصل المهلة إلى 15 يوما في كندا، حتى تحصل على القيمة التقديرية.

ولا يبدأ احتساب هذه المهلة إلا بعد استلامك هاتف iPhone 18 Pro الجديد، وليس قبل ذلك.

ماذا لو كنت تستخدم برنامج تقسيط قديم؟

إذا كنت قد اشتريت هاتفك الحالي من خلال برنامج iPhone Upgrade Program القديم، فمن الأفضل مراجعة وضع حسابك وخيارات تمويل الهاتف الجديد.

فقد أوقفت آبل البرنامج القديم في الولايات المتحدة خلال يوليو 2026، بينما يمكن للأعضاء الحاليين المؤهلين الانتقال إلى Apple Upgrade أو استخدام نظام التقسيط الشهري عبر Apple Card، أو تمويل الهاتف من خلال شركات الاتصالات، أو دفع ثمنه كاملا دفعة واحدة.

لا تغير مواصفات الهاتف في اللحظات الأخيرة



هذه الخطوة قد تبدو بسيطة، لكنها مهمة إذا كنت تسعى للحصول على الهاتف بأسرع وقت.

فكل تغيير تجريه على طلبك، سواء اللون أو سعة التخزين أو أي مواصفة أخرى، قد يدفع نظام آبل إلى إعادة التحقق من المخزون المتاح.

لذلك، إذا وجدت النسخة التي اخترتها متاحة، فمن الأفضل الاستمرار بها حتى إتمام عملية الدفع، بدلا من العودة وتغيير اللون أو السعة في اللحظة الأخيرة، لأن المخزون قد يتغير أثناء ذلك.

الاستلام من المتجر قد يكون حلا أسرع



إذا ظهر لك خيار الاستلام من متجر آبل، فقد يكون من المفيد اختياره بدلا من الشحن إلى المنزل.

ومن المحتمل أن يتم تخصيص مخزون الاستلام من المتاجر بشكل منفصل عن مخزون الشحن، وبالتالي قد تجد موعدا متاحا للاستلام من أحد المتاجر حتى بعد أن تصبح مواعيد التوصيل بعيدة.

كما أن اختيار الاستلام من المتجر يزيل قدرا من عدم اليقين بشأن موعد وصول الشحنة.

هل يمكن شراء الهاتف من المتجر يوم الإطلاق؟



هناك احتمال أن تحتفظ آبل بجزء من مخزون هواتف iPhone 18 Pro للبيع مباشرة داخل متاجرها صباح يوم الإطلاق.

كما أن مخزون المتاجر يتم توزيعه على أساس كل متجر بشكل منفصل، وليس كمخزون موحد على مستوى الدولة.

ولهذا، يمكن أن تتغير حالة توفر الهاتف في المتاجر خلال ساعات يوم الإطلاق، ويعد استخدام أداة التحقق من توفر المنتج للاستلام من متجر عبر آبل خيارا أكثر عملية من الاتصال بالمتجر هاتفيا.

لكن في المقابل، لا ينبغي افتراض أنك ستتمكن ببساطة من دخول أحد متاجر آبل يوم الإطلاق والخروج منه ومعك iPhone 18 Pro، فتوفر الأجهزة سيعتمد على المخزون الفعلي في كل متجر.