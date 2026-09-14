آيفون Duo ولا iPhone 18 Pro Max.. من يستحق أموالك؟

يمثل آيفون Duo وiPhone 18 Pro Max رؤيتين مختلفتين لهواتف آبل الرائدة، حيث يأتي Duo بتصميم قابل للطي وشاشة داخلية أكبر، بينما يركز Pro Max على الأداء والكاميرات وتجربة الهاتف التقليدية.

ويشترك الهاتفان في شريحة A20 Pro، ونظام iOS 27، وشاشات OLED بتردد 120 هرتز، مع ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، ومع تقارب المواصفات الأساسية، يبقى السؤال الأهم: أي منهما يستحق أموالك؟.

مقارنة بين آيفون Duo و iPhone 18 Pro Max

1. التصميم والشاشة.. هاتف قابل للطي مقابل تصميم تقليدي:



يقدم آيفون Duo التصميم الأكثر اختلافا، إذ يفتح ليكشف عن شاشة داخلية LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 7.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10 وDolby Vision، مع طبقة Nano Texture وطلاء مضادا للانعكاسات، ما يجعل المساحة الكبيرة أكثر ملاءمة للقراءة والعمل والإنتاجية.

في المقابل، يأتي iPhone 18 Pro Max بشاشة OLED تقليدية بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. ويحصل الهاتف على حماية Ceramic Shield 2 وطلاء مضاد للانعكاسات، إلى جانب مستويات السطوع المرتفعة نفسها، ما يجعله خيارا أكثر بساطة واتساقا للاستخدام اليومي.

مقارنة بين آيفون Duo و iPhone 18 Pro Max

2. الأداء.. شريحة A20 Pro نفسها لكن بتصميمين مختلفين:



يعتمد الهاتفان على شريحة A20 Pro من آبل، المصنعة وفق عملية تصنيع بدقة 2 نانومتر، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

وعلى الورق، تبدو المنافسة متقاربة للغاية من ناحية الأداء، إذ يستطيع كلا الهاتفين التعامل مع التطبيقات الثقيلة، وتحرير المحتوى، وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

مقارنة بين آيفون Duo و iPhone 18 Pro Max

3. الكاميرات.. مرونة Duo مقابل عتاد كاميرات أقوى في Pro Max:



يعتمد آيفون Duo على نظام كاميرات خلفية مزدوجة يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميجابكسل وآخر فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

أما iPhone 18 Pro Max فيذهب إلى أبعد من ذلك مع ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل، من بينها عدسة تيليفوتوغرافي بيريسكوبية بطول بؤري 100 مم وتقريب بصري 4x، إضافة إلى مستشعر LiDAR، وبالنسبة إلى عشاق التصوير، يقدم Pro Max منظومة أكثر اكتمالا.

مقارنة بين آيفون Duo و iPhone 18 Pro Max

4. البطارية.. عامل مهم مع اختلاف أنماط استخدام الهواتف القابلة للطي:



تحتاج بطارية آيفون Duo إلى تشغيل شاشتين، من بينها شاشة داخلية أكبر، ما يجعل عمر البطارية الفعلي عنصرا مهما عند تقييم الهاتف.

ويدعم الهاتف الشحن السلكي للوصول إلى 50% خلال 20 دقيقة، إلى جانب الشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 25 واط وQi2، ما يوفر مستوى جيدا من الراحة لهاتف قابل للطي.

أما iPhone 18 Pro Max فيأتي ببطارية كبيرة، مع سعات متداولة تختلف بحسب السوق، وتبلغ نحو 5391 أو 5567 مللي أمبير في الساعة.

كما يمكنه الوصول إلى 50% من الشحن في نحو 15 دقيقة باستخدام الشحن السلكي. ومن المتوقع أن يتيح تصميم الشاشة التقليدي إدارة أكثر قابلية للتوقع لاستهلاك الطاقة مقارنة بـDuo.

5. تعدد المهام والإنتاجية.. أفضلية كبيرة لـDuo:



هنا يقدم آيفون Duo أقوى مبررات وجوده، فالشاشة الداخلية البالغ قياسها 7.6 بوصة توفر مساحة عمل أكبر بشكل واضح لقراءة المستندات، وتصفح الإنترنت، وإدارة عدة تطبيقات، وتحرير المحتوى.

وبفضل تصميمه القابل للطي، يمكن للهاتف أن يتحول عمليا إلى جهاز إنتاجية صغير يجمع بين وظائف الهاتف والجهاز اللوحي.

أما Pro Max، فعلى الرغم من توفيره مساحة شاشة كبيرة لمهام الهاتف التقليدية، فإنه لا يستطيع محاكاة مساحة العمل التي يوفرها Duo.

6. الألعاب والترفيه.. شاشة Duo الأكبر مقابل سهولة استخدام Pro Max:



توفر شاشة OLED الداخلية بقياس 7.6 بوصة في iPhone Duo تجربة أكثر غمرا عند ممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام ومحتوى البث.

ويسهم معدل التحديث البالغ 120 هرتز، ودعم Dolby Vision، ومساحة العرض الأكبر في تقديم تجربة ترفيهية أكثر اتساعا، مع مكبرات صوت استيريو تكمل التجربة.

وفي المقابل، يقدم iPhone 18 Pro Max تجربة ترفيه ممتازة عبر شاشته OLED بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

7. قابلية الحمل.. تصميم مدمج عند الطي مقابل هاتف تقليدي:

يصبح iPhone Duo أكثر إحكاما عند طيه، ما يجعل تصميمه مثيرا للاهتمام عند وضعه في الجيوب والحقائب،{ويمكن استخدام الهاتف كجهاز تقليدي عبر شاشته الخارجية بقياس 5.4 بوصة، ثم فتحه عند الحاجة إلى مساحة عرض أكبر.

أما iPhone 18 Pro Max فيتبنى التصميم المألوف لهواتف آيفون، إذ يظل جهازا بشاشة واحدة في جميع الأوقات.

ولا توجد في Pro Max مفصلة أو آلية طي للتعامل معها، وهو ما يجعل التجربة أبسط وقد يكون أكثر اطمئنانا للمستخدمين الذين يفضلون الأجهزة التقليدية.

8. السعر والقيمة مقابل المال:



يبلغ سعر آيفون Duo نحو 2000 دولار، ما يضعه بوضوح ضمن فئة الهواتف الفاخرة جدا، ويحصل المستخدم مقابل هذه الزيادة السعرية على شاشة قابلة للطي، وتصميم أكثر مرونة، وإمكانات إنتاجية أكبر، إلا أن هذه المزايا لا تبرر التكلفة المرتفعة إلا للمستخدمين الذين سيستفيدون منها بشكل متكرر.

في المقابل، يبلغ سعر iPhone 18 Pro Max نحو 1300 دولار، ما يجعله أرخص بفارق كبير، مع توفير منصة A20 Pro نفسها، وذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، ونظام كاميرات أقوى.

الخلاصة: يفوز iPhone 18 Pro Max من حيث القيمة مقابل المال، بينما تصبح الزيادة السعرية لـDuo مبررة فقط إذا كانت وظائف الهاتف القابل للطي عنصرا أساسيا في قرار الشراء.