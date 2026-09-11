مقارنة بين آيفون 18 برو ماكس و iPhone 17 Pro Max.. أبرز الفروقات والاختلافات؟

كشفت شركة آبل عن آيفون 18 برو ماكس باعتباره أقوى هواتفها التقليدية ضمن الجيل الجديد، مع التركيز على تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وتجربة التصوير وعمر البطارية، بدلا من تقديم تغييرات جذرية على مستوى التصميم الخارجي.

وبالمقارنة مع iPhone 17 Pro Max، يحافظ الهاتف الجديد على معظم ملامح الجيل السابق، لكنه يأتي بمجموعة من الترقيات تشمل شريحة A20 Pro الجديدة، ومودم C2 من تطوير آبل، وكاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة، إلى جانب بطارية أكبر وشحن سلكي أسرع، فضلا عن تقليص حجم الجزيرة الديناميكية أو Dynamic Island.

التصميم والحجم



يعتمد آيفون 18 برو ماكس على لغة التصميم نفسها التي قدمتها آبل مع iPhone 17 Pro Max، مع هيكل من الألومنيوم وحواف مسطحة، إلى جانب استمرار تصميم منصة الكاميرات الخلفية الكبيرة.

وأجرت آبل بعض التحسينات على منصة الكاميرات، لكنها لم تتخل عن التصميم الذي ظهر للمرة الأولى مع الجيل السابق. ويأتي التغيير الأكثر وضوحا في الواجهة الأمامية، حيث أصبحت الجزيرة الديناميكية أصغر حجما وأقل بروزا داخل الشاشة.

مقارنة بين آيفون 18 برو ماكس و iPhone 17 Pro Max

ويمكن للجزيرة الديناميكية في الهاتف الجديد استيعاب ما يصل إلى ثلاث أنشطة مباشرة في الوقت نفسه، ما يوفر مساحة أكبر لعرض المعلومات مقارنة بالجيل السابق.

ولا تختلف أبعاد آيفون 18 برو عن iPhone 17 Pro Max بشكل ملحوظ، إذ تبلغ سماكته نحو 8.75 ملم عند الإطار، وترتفع إلى نحو 13.5 ملم في منطقة منصة الكاميرات.

في المقابل، ارتفع وزن الهاتف الجديد إلى نحو 249 جراما، ليصبح من أثقل هواتف آيفون التقليدية، مع طرحه بمجموعة ألوان جديدة تشمل الأسود والفضي والجليدي والعنابي.

الشاشة



يحتفظ آيفون 18 برو ماكس بشاشة OLED بقياس 6.9 بوصة، مع دعم ProMotion ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، إضافة إلى سطوع أقصى يبلغ نحو 3000 شمعة.

ولا تقدم الشاشة نفسها تغييرا جذريا مقارنة بالجيل السابق، إذ يتركز التطوير الأساسي في تقليص حجم الجزيرة الديناميكية.

وانخفض عرض الجزيرة الديناميكية من نحو 20.76 ملم في iPhone 17 Pro Max إلى حوالي 13.49 ملم في iPhone 18 Pro Max، ما يجعلها أقل تأثيرا على مساحة العرض.

كما تتيح المساحة الإضافية عرض عدد أكبر من عناصر الواجهة، من بينها ما يصل إلى ثلاث Live Activities في الوقت نفسه، بينما لا تزال الكاميرا الأمامية غير مدمجة بالكامل أسفل الشاشة.

مقارنة بين آيفون 18 برو ماكس و iPhone 17 Pro Max

أداء أقوى مع شريحة A20 Pro



يحصل آيفون 18 برو ماكس على ترقية مهمة في مكونات الأداء من خلال شريحة A20 Pro، المصممة باستخدام تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر، مقارنة بشريحة A19 Pro بدقة 3 نانومتر في iPhone 17 Pro Max.

وتستهدف الشريحة الجديدة تقديم أداء أعلى مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما ينسجم مع تركيز آبل على زيادة عمر البطارية في الجيل الجديد.

ويأتي الهاتف كذلك مع مودم C2 الذي طورته آبل داخليا، ليحل محل مودم كوالكوم Snapdragon X80 المستخدم في iPhone 17 Pro Max.

ومن المتوقع أن يساعد المودم الجديد في تحسين كفاءة الاتصال واستهلاك الطاقة، خصوصا مع تكامل العتاد والبرمجيات داخل منظومة آبل.

ويحتفظ الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، بينما يأتي آيفون 18 برو ماكس بنظام iOS 27، في حين أطلق iPhone 17 Pro Max بنظام iOS 26.

مقارنة بين آيفون 18 برو ماكس و iPhone 17 Pro Max

الكاميرا الرئيسية تحصل على أكبر تغيير



تعد الكاميرا الرئيسية من أبرز نقاط الاختلاف بين الهاتفين، إذ يقدم آيفون 18 برو ماكس فتحة عدسة متغيرة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل.

وتتيح العدسة الجديدة الانتقال بين فتحة f/1.48 وf/4.0، بحيث يمكن للهاتف اختيار الفتحة المناسبة وفق ظروف الإضاءة وطبيعة المشهد.

وتساعد الفتحة الواسعة على دخول كمية أكبر من الضوء وتحقيق عمق مجال ضحل في بعض سيناريوهات التصوير، بينما يمكن للفتحة الأضيق زيادة نطاق التركيز والحدة في ظروف الإضاءة المناسبة.

في المقابل، يعتمد iPhone 17 Pro Max على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة ثابتة تبلغ f/1.8.

ويحتفظ الهاتف الجديد بمستشعر رئيسي بحجم 1/1.28 بوصة وبعد بؤري يبلغ 24 ملم، مع دعم التثبيت البصري بتحريك المستشعر والتركيز التلقائي.

لم تحصل الكاميرا فائقة الاتساع على ترقية جوهرية، إذ يستمر iPhone 18 Pro Max في استخدام مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، مع فتحة f/2.2 وبعد بؤري يبلغ 13 ملم.

كما يحتفظ الهاتف بكاميرا مقربة بيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقريب بصري 4x، وبعد بؤري 100 ملم وفتحة f/2.8، إلى جانب التثبيت البصري والتركيز التلقائي.

وتظل الكاميرا الأمامية بدقة 18 ميجابكسل مع تقنية Center Stage، وهي المواصفات نفسها الموجودة في iPhone 17 Pro Max.

وتتيح هذه التقنية إبقاء المستخدم داخل إطار التصوير تلقائيا أثناء مكالمات الفيديو، مع توسيع مجال الرؤية عند الحاجة.

بطارية أكبر



حصل آيفون 18 برو ماكس على واحدة من أكبر الترقيات في سعة البطارية مقارنة بالجيل السابق.

ويضم الإصدار الأمريكي الذي يعتمد على eSIM فقط بطارية بسعة 5567 مللي أمبير في الساعة، بينما يأتي الإصدار العالمي المزود بمنفذ nano-SIM فعلي ببطارية تبلغ سعتها 5391 مللي أمبير في الساعة.

أما iPhone 17 Pro Max، فكان يأتي ببطارية تبلغ سعتها نحو 5088 مللي أمبير في الساعة في الإصدار الأمريكي، و4823 مللي أمبير في الساعة في الإصدارات المزودة بمنفذ SIM فعلي.

وتشير آبل إلى أن آيفون 18 برو ماكس يوفر ما يصل إلى 30 ساعة من الاستخدام المعتاد، وما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو عبر البث، مقارنة بما يصل إلى 35 ساعة من تشغيل الفيديو عبر البث في iPhone 17 Pro Max.

مقارنة بين آيفون 18 برو ماكس و iPhone 17 Pro Max

شحن أسرع



لم تكتف آبل بزيادة سعة البطارية، بل رفعت كذلك سرعة الشحن السلكي في آيفون 18 برو ماكس إلى 60 واط، مقابل نحو 40 واط في iPhone 17 Pro Max.

وبحسب الأرقام المعلنة، يستطيع الهاتف الجديد الوصول إلى 50% من سعة البطارية خلال نحو 15 دقيقة، بينما يحتاج الجيل السابق إلى نحو 20 دقيقة للوصول إلى النسبة نفسها.

ويمثل الجمع بين البطارية الأكبر والشحن الأسرع أحد أبرز جوانب التطوير في آيفون 18 برو ماكس.

سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت



يوفر آيفون 18 برو ماكس سعة تخزين قصوى تصل إلى 2 تيرابايت، مقارنة بحد أقصى يبلغ 1 تيرابايت في iPhone 17 Pro Max.

وتستهدف هذه السعة المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف لتخزين كميات كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو، خصوصًا مع قدرات التصوير المتقدمة التي توفرها إصدارات Pro.

السعر



يبدأ سعر آيفون 18 برو ماكس من 1299 دولارا للإصدار بسعة 256 جيجابايت، بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالسعر الابتدائي لـ iPhone 17 Pro Max الذي بلغ 1199 دولارا.

يمثل آيفون 18 برو ماكس تطورا تدريجيا مقارنة بـ iPhone 17 Pro Max أكثر من كونه إعادة تصميم شاملة.

وتتركز أبرز التحسينات في شريحة A20 Pro، ومودم C2، والبطارية الأكبر، والشحن الأسرع، إلى جانب الكاميرا الرئيسية ذات الفتحة المتغيرة وتقليص حجم Dynamic Island.

أما الشاشة والكاميرات فائقة الاتساع والمقربة والكاميرا الأمامية والتصميم العام، فتظل قريبة إلى حد كبير من الجيل السابق.

وبالنسبة إلى مالكي iPhone 17 Pro Max، قد لا تكون التغييرات كافية لتبرير الترقية بالنسبة إلى جميع المستخدمين، خصوصا لمن لا يحتاجون إلى بطارية أكبر أو تحسينات الكاميرا الرئيسية.