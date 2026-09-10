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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات iphone 18 pro max الجديد.. كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل الأقوى

مواصفات iphone 18 pro max
مواصفات iphone 18 pro max
شيماء عبد المنعم

مواصفات iphone 18 pro max، كشفت عنها شركة آبل ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي الذي عقدته هذا العام تحت شعار Surprise and Shine، مقدمة مجموعة من الترقيات الكبيرة التي شملت الكاميرا والأداء والتبريد وعمر البطارية وتقنيات الاتصال.

ويحافظ iphone 18 pro max على شاشة Super Retina XDR بقياس 6.9 بوصة، مع سطوع أعلى وطبقة محسنة لمقاومة الانعكاسات، إلى جانب تقنية ProMotion بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، فضلا عن طبقة محسنة لمقاومة الانعكاسات.

كاميرا 48 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة


حصل iphone 18 pro max على ترقية بارزة في منظومة التصوير، مع كاميرا Fusion Main بدقة 48 ميجابكسل تتميز بفتحة عدسة متغيرة، تسمح للهاتف بالانتقال تلقائيا بين ƒ/1.48 وƒ/1.8 وƒ/2.8 وƒ/4 وفقا لظروف الإضاءة وعمق المجال المطلوب.

وتشير آبل إلى أن استخدام الفتحة الأوسع يمكن أن يحسن أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة بنحو 50%، كما يوفر الهاتف مجموعة من أدوات التحكم الاحترافية التي تتيح للمستخدم ضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق وتوازن اللون الأبيض، إلى جانب أدوات متقدمة مثل المدرج التكراري.

مواصفات iphone 18 pro max

وتتكون منظومة الكاميرات الخلفية من ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل، تشمل الكاميرا الرئيسية، وكاميرا واسعة للغاية للتصوير فائق الاتساع، وكاميرا للتقريب، مع دعم تكبير بجودة بصرية تصل إلى 8x.

معالج A20 Pro بتقنية 2 نانومتر
 

يعمل iphone 18 pro max بواسطة شريحة A20 Pro، التي تمثل أول شريحة لهواتف آيفون من آبل تعتمد تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر.

وتضم الشريحة وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية، ووحدة معالجة رسومية بسبعة أنوية، إلى جانب Dual 16-core Neural Engine لتعزيز مهام الذكاء الاصطناعي، مع زيادة تصل إلى 50% في عرض نطاق الذاكرة مقارنة بالجيل السابق.

وللحفاظ على الأداء لفترات أطول، زودت آبل الهاتف بغرفة بخار أكبر ونظام تغليف جديد للشرائح مستوحى من معالجات سلسلة M، بما يساعد على تحسين تبديد الحرارة. 

وتقول الشركة إن منظومة التبريد الجديدة تتيح أداء مستداما أفضل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بـ iPhone 17 Pro Max.

مواصفات iphone 18 pro max

بطارية بعمر أطول وشحن أسرع
 

يقدم iphone 18 pro max تحسينات كبيرة في عمر البطارية، إذ يصل تشغيل الفيديو إلى 45 ساعة، بزيادة تصل إلى 6 ساعات مقارنة بالجيل السابق، وفقا لأرقام آبل.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السلكي الأسرع، مع إمكانية الوصول إلى 50% من سعة البطارية خلال نحو 15 دقيقة عند استخدام محول طاقة متوافق.

اتصال جديد وDynamic Island محسنة
 

يدعم iphone 18 pro max مودم C2 الخلوي، وهو مودم مصمم من آبل، بهدف تقديم اتصال خلوي أكثر كفاءة.

كما حصلت Dynamic Island على تصميم جديد، مع إمكانية عرض ثلاثة أنشطة مباشرة (Live Activities) في الوقت نفسه، ما يمنح المستخدم وصولا أسرع إلى المعلومات والتحديثات دون الحاجة إلى فتح التطبيقات.

سعات التخزين والألوان
 

يتوفر iphone 18 pro max بسعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت، مرورا بـ512 جيجابايت و1 تيرابايت، وصولًا إلى 2 تيرابايت.

أما خيارات الألوان فتشمل الأسود، والفضي، والجليدي، والعنابي.

أبرز مواصفات iphone 18 pro max
 

الشاشة: Super Retina XDR بقياس 6.9 بوصة.
الكاميرات الخلفية: رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ووواسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، ومقربة بدقة 48 ميجابكسل.
البطارية: تشغيل فيديو لمدة تصل إلى 43 ساعة.
التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، و2 تيرابايت.
الألوان: الأسود، والفضي، والجليدي، والعنابي.

السعر: 1299 دولار في الولايات المتحدة

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