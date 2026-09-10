حبس سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "سبق إتهامها فى قضيتى نصب" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بالجهات الحكومية نظير تحصلها على مبالغ مالية منهم، إلا أنها لم تفى بذلك أو تقوم برد المبالغ المالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقرت بإرتكابها عدد (10) وقائع نصب بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.