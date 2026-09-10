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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس 10-9-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

العملات الأجنبية ثابتة

وثبت سعر  العملات الأجنبية مقابل الجنيه مع انتهاء العمل في البنوك مساء اليوم.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.27 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو

ووصل سعر اليورو 59.61 جنيه للشراء و 59.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 37.1 جنيه للشراء و 69.62 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.4 جنيه للشراء و 69.61 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.97 جنيه للشراء و 7.99 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.33 جنيه للشراء و 5.34 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 63,19 جنيه للشراء و 63.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.27 جنيه للشراء و 33.37 جنيه للبيع .

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.9 جنيه للشراء ءو 37.02 جنيه للبيع.

سعر اليوان

وصل سعر اليوان الصيني 7.64 جنيه للشراء و 7.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر اليورو اخبار مصر مال واعمال العملات الاجنبية البنك المركزي

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