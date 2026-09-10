دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

استقر سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس 10-9-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

العملات الأجنبية ثابتة

وثبت سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه مع انتهاء العمل في البنوك مساء اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.27 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو

ووصل سعر اليورو 59.61 جنيه للشراء و 59.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 37.1 جنيه للشراء و 69.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.4 جنيه للشراء و 69.61 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.97 جنيه للشراء و 7.99 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.33 جنيه للشراء و 5.34 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 63,19 جنيه للشراء و 63.39 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.27 جنيه للشراء و 33.37 جنيه للبيع .

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.9 جنيه للشراء ءو 37.02 جنيه للبيع.

سعر اليوان

وصل سعر اليوان الصيني 7.64 جنيه للشراء و 7.66 جنيه للبيع.