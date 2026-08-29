دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار في السوق الرسمية اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 علي مستوي السوق الرسمية.
سعر العملات الأجنبية اليوم
وثبت سعر العملات الأجنبية مساء اليوم في مواجهة الجنيه دون تغيير.
سعر الدولار
بلغ سعر الدولار 50.14 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو
وصل سعر اليورو إلي 58.48 جنيه للشراء و 58.65 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.3 جنيه للشراء و 68.5 جنيه للبيع .
سعر الدولار الكندي
وصل سعر الدولار الكندي 36.15 جنيه للشراء و 36.26 جنيه للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.82 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.
سعر الكرون النرويجي
ووصل سعر الكرون النرويجي إلي 5.36 جنيه للشراء و 5.38 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.34 جنيه للشراء و 62.53 جنيه للبيع.
سعر الـ 100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.51 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وبلغ سعر الدولار الاسترالي 36 جنيه للشراء و36.11 جنيه للبيع.
وصل سعر اليوان الصيني 7.46 جنيه للشراء و 7.48 جنيه للبيع.