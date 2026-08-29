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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار في السوق الرسمية اليوم

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وثبت سعر العملات الأجنبية مساء اليوم في مواجهة الجنيه دون تغيير.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 50.14 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو إلي 58.48 جنيه للشراء و 58.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.3 جنيه للشراء و 68.5 جنيه للبيع .

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.15 جنيه للشراء و 36.26 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.82 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

ووصل سعر الكرون النرويجي إلي 5.36 جنيه للشراء و 5.38 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.34 جنيه للشراء و 62.53 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.51 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الاسترالي 36 جنيه للشراء و36.11 جنيه للبيع.

وصل سعر اليوان الصيني 7.46 جنيه للشراء و 7.48 جنيه للبيع.

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