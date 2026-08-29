دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار في السوق الرسمية اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وثبت سعر العملات الأجنبية مساء اليوم في مواجهة الجنيه دون تغيير.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 50.14 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو إلي 58.48 جنيه للشراء و 58.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.3 جنيه للشراء و 68.5 جنيه للبيع .

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.15 جنيه للشراء و 36.26 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.82 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

ووصل سعر الكرون النرويجي إلي 5.36 جنيه للشراء و 5.38 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.34 جنيه للشراء و 62.53 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.51 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الاسترالي 36 جنيه للشراء و36.11 جنيه للبيع.

وصل سعر اليوان الصيني 7.46 جنيه للشراء و 7.48 جنيه للبيع.