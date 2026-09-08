البنك المركزي: 9 بنوك قدمت طلبات لسحب سيولة بقيمة 347.08 مليار جنيه

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات قدمتها البنوك المصرية لسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه خلال عطاء أجراه اليوم الثلاثاء 8-9-2026؛ لمدة أسبوع.

يأتي اعلان البنك المركزي المصري ضمن عمليات طرح الودائع ذات العائد الثابت والمعروفة إعلاميا بـ" إجراءات سحب السيولة".

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول طلبات سحب السيولة إلي 9 طلبات مقدمة من بنوك حكومية وخاصة بقيمة 347.087 مليار جنيه .

ووصل معدل الفائدة المقبولة للطرح 19.5%% من أصل 136.86 ملار جنيه مستهدفة.

ومن المقرر أن ينتهي استحقاق ذلك العطاء الأسبوع المقبل.