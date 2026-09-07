رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي عددا من ملفات العمل المشتركة في إطار التنسيق الدوري المشترك مع البنك

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على الاتصال والتنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، حرصاً على تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، على النحو الذي يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي، وفق رؤية الدولة وأولويات عمل برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار التنسيق الدوري المشترك بين الحكومة والبنك المركزي في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

شهد اللقاء استعراض عددٍ من المؤشرات ذات الصلة بأداء الاقتصاد المصري حالياً، وعلى رأسها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإشارة إلى موقف الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة على دول العالم.

كما تم التطرق إلى جهود التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى خطوات زيادة التدفقات الدولارية، لضمان توافر المقومات اللازمة لنمو الصناعة والقطاعات ذات الأولوية.