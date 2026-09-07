آلة حادة أصابت المخ.. 3 تخصصات طبية تنقذ حياة شاب في مستشفيات جامعة الزقازيق

نجح فريق طبي متكامل بمستشفيات جامعة الزقازيق في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد تعرضه لإصابة بالغة الخطورة بسلاح حاد، استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلًا ودقيقًا بمشاركة ثلاثة تخصصات جراحية جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

أكد الدكتور محمود طه عميد كلية الطب أن قسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق استقبل الشاب في حالة حرجة، إثر اختراق آلة حادة لعظام الجمجمة واستقرارها داخل نسيج المخ بالقرب من أنسجة جذع المخ، بالإضافة إلى إصابته بجروح قطعية ونزيف دموي في مناطق أخرى من الجسم.

وعلى الفور، تعامل الفريق الطبي بقسم الطوارئ مع الحالة، حيث جرى إجراء التقييم الطبي العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل نقل المريض إلى غرفة العمليات بشكل فوري، نظرًا لخطورة الإصابة وحاجتها إلى تدخل جراحي عاجل.

وأشار إلي أنه شاركت ثلاثة تخصصات جراحية في التعامل مع الحالة، حيث تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب من استخراج الآلة الحادة المستقرة داخل نسيج المخ، في تدخل بالغ الدقة، مع الحفاظ على المراكز العصبية الحيوية ودون حدوث مضاعفات عصبية ناتجة عن الجراحة.

وفي الوقت نفسه، تولى فريق جراحة الأوعية الدموية إصلاح قطع غائر بالشريان العضدي الأيسر وإعادة التروية الدموية بنجاح، بما ساهم في الحفاظ على الطرف المصاب وإنقاذ ذراع المريض.

كما أجرى فريق جراحة التجميل الإصلاح والترميم الجراحي للجروح القطعية المتعددة التي أصيب بها الشاب في منطقة الوجه وبعد نجاح التدخلات الجراحية، جرى نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة، حيث استقرت حالته الصحية وبدأ في التماثل للشفاء.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه أن نجاح هذا التدخل يعكس جاهزية مستشفيات جامعة الزقازيق للتعامل مع الحالات الحرجة والإصابات بالغة التعقيد، مشيرًا إلى ما تمتلكه المستشفيات من كوادر طبية مؤهلة وتخصصات دقيقة، إلى جانب الإمكانات والتجهيزات الطبية المتطورة.

ووجه عميد كلية الطب الشكر والتقدير إلى جميع الفرق الطبية والإدارية التي شاركت في التعامل مع الحالة، ومن بينهم أطباء الطوارئ والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والتجميل والتخدير، بالإضافة إلى أطقم التمريض والعاملين بالعناية المركزة، مشيدًا بسرعة استجابتهم وتكامل جهودهم وكفاءتهم المهنية.