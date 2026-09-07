إدعى عليه كذبا.. القبض على طبيب تشاجر مع صاحب عقار بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتضرره من مالك العقار محل سكنه لقيامه بحاولة بمضايقته لرغبته فى إسترداد الشقة منه مرة أخرى بالشرقية.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة فاقوس من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول :(طبيب أسنان "الظاهر بمقطع الفيديو")، وطرف ثان : (مالك شركة "له معلومات جنائية") مقيمان بعقار مملوك للثانى بدائرة القسم، لخلافات بينهما حول إستخدام المرافق الخاصة بالعقار محل سكنهما قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب دون حدوث إصابات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

