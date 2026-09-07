الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب قطعة أرض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد ضباط الشرطة "بالمعاش" ونجله "ضابط شرطة" بإستغلال نفوذهما والتعدى على المنازل وتفتيشها وتكسير الأبواب "دون وجه حق" بالبحيرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بحدوث مشاجرة بين طرف أول (ضابط شرطة بالمعاش، 4 أشخاص)، وطرف ثانى (4 أشخاص، سيدة) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم لإعتقاد الطرف الثانى بقيام الطرف الأول بعرض قطعة أرض زراعية مملوكة له للبيع لأحد الأشخاص من خارج المنطقة محل سكنهم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث الطرف الثانى تلفيات بسيارة ملاكى ملك أحد أفراد الطرف الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وعرض الطرفين على النيابة العامة.

أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (شقيق أحد أفراد الطرف الثانى) وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب للنيل من الطرف الأول لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

