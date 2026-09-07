دخلت شقتها لقت حرامي.. القبض على عاطل تسلق عقار لسرقة شقة بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتسلق شرفة أحد المنازل لسرقتها وتهديد صاحبة المنزل بإستخدام سلاح أبيض الجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالكة الشقة المشار إليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبسؤالها قررت أنه منذ أسبوعين حال عودتها من الخارج إكتشفت تواجد أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنها فى محاولة لسرقتها وقيامه بإشهار سلاح أبيض تجاهها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وإستولى على (هاتفها المحمول) ولاذ بالهرب، فقامت بالصياح وطلب الإستغاثة فلاحقه الأهالى وقاموا بتصويره حال عدوه أعلى سور العقار فقام بإلقاء هاتفها بمنور العقار "عثرت عليه" ولاذ بالفرار.



أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبحوزته (السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة") ، وذلك حال شروعه فـى سرقة شقة سكنية أخرى بذات الدائرة ، ولدى محاولتة الهرب عن طريق النزول من منور العقار سقط أرضا وحدثت إصابته بكسر فـى الكاحل، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وشروعه فـى سرقة الشقة الأخيرة، وبإستدعاء مالكتها (ربة منزل) إتهمته بالشروع فـى سرقة شقتها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

