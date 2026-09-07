قرار عاجل في محاكمة 5 متهمين بخلية العجوزة الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية العجوزة، في القضية رقم 7037 لسنة 2026 جنايات العجوزة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الأخير إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.