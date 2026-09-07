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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يشارك في ندوة تكنولوجيا مستقبل الفضاء الجوي على هامش فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء بمدينة العلمين

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
نهلة الشربيني

انطلقت اليوم 7 سبتمبر 2026 الندوة العلمية لتكنولوجيا مستقبل الفضاء الجوي، بحضور وزير الدفاع والانتاج الحربي؛ ووزير الطيران المدني، وقائد القوات الجوية إلى جانب عدد من كبار قادة القوات المسلحة، ورؤساء وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية والعربية والأفريقية العاملة في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضورًا واسعًا من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطيران والفضاء، بما عكس أهمية المعرض كمنصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء وكبرى الشركات المتخصصة، وتتيح فرصًا لتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون والشراكات المستقبلية.

وخلال الندوة، ألقى الدكتور المهندس/ ماجد إسماعيل كلمة استعرض خلالها نشأة وكالة الفضاء المصرية واختصاصاتها ودورها في دعم منظومة الفضاء الوطنية، كما شارك في الجلسة النقاشية التي تناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطور تكنولوجيا الفضاء والطيران وتطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي، وأهمية توظيفها في دعم القدرات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وجاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في إطار الحضور المصري في الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الفضاء والطيران، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والخبراء الدوليين، بما أسهم في إبراز التجربة المصرية وما حققته من تطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء الانتاج الحربي ووزير الطيران المدني

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