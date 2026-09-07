التعليم العالي: 25 لعبة ومنافسة في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»

تستعد مصر لاستضافة فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، بمشاركة جامعات ومؤسسات تعليمية من مختلف الدول الإفريقية، حيث تتضمن منافسات الدورة برنامجًا رياضيًا متنوعًا يضم 25 لعبة ومنافسة، تجمع بين الألعاب الجماعية والفردية، إلى جانب الألعاب الاستعراضية والبارالمبية.

ويضم البرنامج 18 لعبة رئيسية، هي: كرة القدم (رجال وسيدات)، الكرة الطائرة (رجال وسيدات)، كرة السلة (رجال وسيدات)، كرة القدم الخماسية، البادل، الإسكواش، الخماسي الحديث، الريشة الطائرة، التنس الأرضي، السلاح، السباحة، الشطرنج، تنس الطاولة، المصارعة، الكاراتيه، الجودو، التايكوندو، وألعاب القوى.

كما تشهد الدورة إدراج 3 ألعاب استعراضية تشارك لأول مرة، وهي: الملاحة الرياضية، والدارتس، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب 4 ألعاب بارالمبية، هي: ألعاب القوى البارالمبية، والريشة الطائرة البارالمبية، وتنس الطاولة البارالمبية، والسباحة البارالمبية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن تنوع برنامج منافسات دورة «القاهرة 2026» يعكس حرص الدولة على تقديم دورة رياضية جامعية متكاملة، تجمع بين المنافسة الرياضية واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث تؤكد مكانتها ودورها المحوري في دعم الرياضة الجامعية بالقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن البرنامج الرياضي للدورة يعكس التطور المستمر الذي تشهده الرياضة الجامعية الإفريقية، لافتًا إلى أن إدراج ألعاب جديدة ومنافسات بارالمبية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة فرص أكبر أمام الطلاب والطالبات لإظهار مواهبهم وقدراتهم الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن اللجنة المنظمة تواصل استعداداتها الفنية والتنظيمية لتنفيذ برنامج المنافسات وفق أعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات المشاركين، وخروج المنافسات بصورة تليق بحجم وأهمية دورة «القاهرة 2026».

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أحمد علي، مدير دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، أن تنوع برنامج المنافسات يمثل أحد أبرز ملامح الدورة، التي تجمع بين الألعاب الجماعية والفردية، إلى جانب الألعاب الاستعراضية والرياضات البارالمبية، بما يتيح مشاركة أوسع لطلاب وطالبات الجامعات الإفريقية.

وأشار إلى أن إدراج عدد من الألعاب لأول مرة في تاريخ الدورة، إلى جانب تنظيم منافسات بارالمبية، يعكس حرص اللجنة المنظمة على تطوير الرياضة الجامعية الإفريقية وتوسيع قاعدة المشاركة، مؤكدًا أن الاستعدادات الفنية والتنظيمية للمنافسات تتواصل وفق خطة متكاملة لضمان خروج الدورة بصورة تليق بمكانة مصر ودورها في استضافة الفعاليات الرياضية الجامعية الإفريقية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنوع الألعاب والمنافسات في «القاهرة 2026» يوفر مادة ثرية للتغطية الإعلامية، ويبرز الجانب الرياضي والإنساني للدورة، مؤكدًا أهمية إبراز مشاركة شباب الجامعات الإفريقية وروح التنافس والتواصل التي تجمعهم على أرض مصر.

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد/ جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.