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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الاستعلام عن قيد الطبيب وتخصصه بعد الحكم على دكتور القلب المزيف

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بمعاقبة المتهم «وليد أ»، المعروف إعلاميا بـ«طبيب القلب المزيف»، بالحبس لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بتزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، فضلا عن تزوير 4 بطاقات رقم قومي، وهي الاتهامات التي صدر على إثرها حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا.

الحكم على الطبيب المزيف 

ومن جانبه، أوضح مقرر لجنة التحول الرقمي بالنقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد زهران، أن النقابة وفرت عبر موقعها الإلكتروني خدمة تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الأطباء بسهولة، سواء من خلال الاسم أو التخصص، للتحقق من كون الطبيب مقيدا بالنقابة ومصرحا له بمزاولة المهنة من عدمه.

وأشار إلى أن الخدمة تتيح كذلك التعرف على التخصص المسجل للطبيب لدى النقابة، بما يساعد المواطنين على التأكد من بيانات الطبيب قبل تلقي الخدمة الطبية.

خطوات الاستعلام عن الطبيب عبر موقع نقابة الأطباء:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لنقابة الأطباء.
  • اختيار خدمة «الاستعلام عن طبيب».
  • إدخال اسم الطبيب أو رقم القيد.
  • الضغط على زر «البحث» لعرض البيانات المتاحة.
  • مراجعة حالة قيد الطبيب وتخصصه وموقفه من النقابة.
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