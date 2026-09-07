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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز دولي.. هيئة الدواء تحصل على التأهيل المسبق من الصحة العالمية لمعامل الرقابة الدوائية

صورة من الأشهاد
صورة من الأشهاد
عبدالصمد ماهر

في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجل هيئة الدواء المصرية، ويعكس ما تتمتع به من قدرات فنية متقدمة ونظم جودة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، تم الإعلان عن  إدراج معامل الرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لمعامل مراقبة الجودة الدوائية المؤهلة مسبقاً (WHO Prequalified Quality Control Laboratories,)، لتصبح بذلك أول معامل رقابية تحصل على هذا الاستحقاق الدولي، في خطوة تعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً في مجال ضمان جودة وسلامة الدواء.

يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمستوى معاملها الرقابية، وتطوير منظومة إدارة الجودة بها، وتعزيز القدرات الفنية وفقًا لأعلى المعايير والمتطلبات الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بما يعزز مكانة الهيئة كجهة تنظيمية دوائية ذات مستوى دولي متقدم، ويؤهلها للمشاركة في عدد من مشروعات وأنشطة منظمة الصحة العالمية، ومن بينها مشروعات الرصد الخاصة بالتأهيل المسبق (WHO Prequalification Monitoring Projects)، التي تؤهل الهيئة لتقييم وتحليل جودة المستحضرات الطبية التي يتم شراؤها وتوفيرها عالميا من خلال وكالات الأمم المتحدة.

إدراج المعامل ضمن القائمة الدولية

ويسهم إدراج المعامل ضمن القائمة الدولية في دعم منظومة الرقابة على المستحضرات الدوائية وتعزيز حماية الصحة العامة، وترسيخ الثقة في جودة وسلامة المستحضرات الدوائية، فضلاً عن دعم تنافسية الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني وتبادل الخبرات مع المعامل والجهات الدولية المتخصصة، بما يعزز توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتميز في مجال ضمان جودة وسلامة الدواء.

ويمثل هذا الاستحقاق إنجازاً نوعياً يرسخ مكانة المعامل الرقابية بهيئة الدواء المصرية على خريطة المعامل المؤهلة دوليًا، ويفتح المجال أمام مشاركتها في تحليل وتقييم المستحضرات الطبية  ضمن المناقصات الدولية وبرامج الشراء التابعة للمنظمات والجهات الدولية، بما يعزز فرص التعاون الدولي، ويدعم دور الهيئة كمقدم موثوق للخدمات التحليلية على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء حصول معامل هيئة الدواء المصرية على هذا الاستحقاق الدولي بعد استيفاء مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية الدقيقة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، تضمنت المراجعة الشاملة للوثائق والسياسات وسجلات الاختبارات، وتقييم نظم الجودة والعمل بها والإجراءات المتبعة داخل المعامل حيث أشاد مفتشو منظمة الصحة العالمية بالمستوى الفني المرتفع للكوادر المصرية وكفاءتهم في تنفيذ الاختبارات والتحاليل وفق منهج علمي دقيق.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام هيئة الدواء المصرية بمواصلة تطوير قدراتها الرقابية والفنية، وتعزيز مكانتها إقليميًا ودولياً، بما يدعم رسالتها في ضمان جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية وحماية صحة المواطن المصري.

إنجاز دولي هيئة الدواء معامل الرقابة الدوائية الرصد الدوائي منظمة الصحة العالمية WHO

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