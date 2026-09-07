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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها: التعليم العالي في مصر تغير جذريا.. وسوق العمل يبحث عن المهارات

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تحولات جذرية في فلسفة وآليات العمل، مشيرا إلى أن توجه الدولة أصبح يركز بصورة أكبر على بناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.


وأوضح الجيزاوي فى بيان صادر عن الجامعة، أن الجامعات المصرية لم تعد تركز فقط على تقديم المعرفة الأكاديمية، وإنما أصبحت تعمل على بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته وقدراته العملية والتكنولوجية، بما يمكنه من التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الوظائف والمهن، لافتا إلى أن سوق العمل الحديث أصبح يعتمد بصورة متزايدة على المهارات والجدارات والقدرة على التعلم المستمر إلى جانب المؤهل الأكاديمي.


وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعات المصرية اتجهت خلال السنوات الماضية إلى تطوير وتحديث برامجها الدراسية، واستحداث برامج جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن التوسع في البرامج البينية التي تجمع أكثر من تخصص، بما يمنح الطلاب قدرًا أكبر من المرونة في اختيار مساراتهم التعليمية والمهنية.


وأضاف أن هذا التطوير يتزامن مع التوسع في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل العملية التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر تطورا، ويفتح أمام الطلاب آفاقا أوسع للوصول إلى مصادر المعرفة الحديثة والتفاعل مع المؤسسات التعليمية والبحثية على المستوى الدولي.

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