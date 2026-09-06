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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يستقبلان شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مراسم استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، وذلك في إطار جولتها بين الجامعات المصرية المشاركة، استعدادا لانطلاق فعاليات الأسبوع، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2026.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور نبيل السيد وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن الأنشطة الطلابية تمثل عنصرا أساسيا في بناء شخصية الشباب الجامعي، لما لها من دور في اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وتعزيز قدرات الطلاب على التواصل والعمل الجماعي.
وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالمشاركة في مراسم استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح الانتماء والمنافسة الإيجابية بين طلاب الجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تأهيلهم علميا وعمليا، وتنمية مهاراتهم القيادية والابتكارية، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.
وأشار " الجيزاوي" إلى أن استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا ، الذي يقام برعاية كريمة من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتستضيف فعالياته هذا العام جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات ، يمثل مناسبة وطنية وشبابية مهمة، تجسد قيم الانتماء والتعاون والإبداع بين طلاب الجامعات المصرية، وتعكس اهتمام الدولة بالشباب باعتبارهم أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل الوطن.
وأضاف رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة تفخر بمشاركتها في هذا الحدث الشبابي القومي، الذي يمثل منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز روح المنافسة والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي والقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية رئيس جامعة بنها المعاهد العليا

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