راكبين موتوسيكل.. ضبط المتهمين بإطلاق نار على منزل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن شخصين يستقلان دراجة نارية وإطلاق أحدهما أعيرة نارية تجاه منزل أحد الأشخاص بالقليوبية.





بالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية"، وقائدها ومستقلها صحبته، عاملان، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة، وضُبط بحوزتهما السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات الجيرة بينهما وبين آخر مبيض محارة، مقيم بدائرة المركز، حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية بالهواء لترهيبه دون إصابته، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص ونفى تعرضه لأي إصابات.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.









