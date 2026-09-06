قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 85 مليون دولار.. افتتاح 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يهاجم ويختفي تحت الشاحنات.. حيوان غامض يرعب سكان مدينة أمريكية
وزير الأوقاف: التجربة المصرية في التعايش نموذج يمكن تقديمه للعالم
رئيس الوزراء يفتتح 9 مصانع باستثمارات 85 مليون دولار في السخنة الصناعية
رئيس الوزراء: نسعى لتوطين وتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص استثمارية كبيرة
إياك والتدوير .. شوبير يوجه رسالة قوية لـ معتمد جمال بشأن حراس الزمالك
رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام
لو سنك من 21 لـ35 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار المدعوم من الإسكان
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء على هامش افتتاحه مشروعات صناعية جديدة
محسن صالح: أشدت بمعتمد جمال كثيرًا.. لكني ألومه بسبب استبدال الخضري
أحمد سعد عن شقيقه عمرو سعد: «لما بيلبس الشخصية بيبقى صعب جدًا»
بن غفير: «الهجرة الطوعية» من غزة هي الحل الوحيد لـ "الإرهاب"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية وسعر مفاجأة.. تعرف على أفضل ساعة ذكية في 2026

ساعة موتو واتش ألترا
ساعة موتو واتش ألترا
لمياء الياسين

تشهد سوق الساعات الذكية إضافة خيار متميز جديد مع توسيع موتورولا تشكيلتها من الأجهزة القابلة للارتداء بطراز غني بالميزات. 

وتجمع ساعة Moto Watch Ultra بين شاشة منحنية واتصال خلوي وميزات متقدمة لتتبع الصحة. 

كما أنها توفر العديد من ميزات البرمجيات المصممة لجعل الساعة أكثر فائدة من مجرد الإشعارات الأساسية وتتبع النشاط.

مواصفات وميزات ساعة موتو واتش ألترا
تتميز ساعة Moto Watch Ultra بشاشة pOLED منحنية ثنائية الأبعاد ونصف (2.5D) مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 2700 شمعة. 

أما عن تصميم الساعة، فهي تأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبسمك 12.1 ملم، ووزنه 51 جرامًا. 

كما أنها مزودة بحماية IP68 ومقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا.

ساعة Moto Watch Ultra

تعتمد الساعة الذكية على معالج Snapdragon W5+ من الجيل الأول، بينما يتولى نظام التشغيل Wear OS 6 إدارة تجربة المستخدم. 

وتعد موتورولا بتحديثين رئيسيين لنظام التشغيل، ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات من متجر Google Play، بما في ذلك خرائط جوجل، ورسائل جوجل، ويوتيوب ميوزك. 

ميزات ساعة موتو واتش ألترا

ميزات ساعة موتو واتش ألترا
تُعدّ ساعة Moto Watch Ultra أول ساعة من Moto Watch تدعم تقنية LTE وeSIM، ما يتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات وإرسال الرسائل وإدارة الإشعارات دون الحاجة إلى هاتف متصل.

ساعة موتو واتش ألترا

تتميز هذه الساعة المتوافقة مع مقاس 22 مم ببطارية تدوم حتى يومين من الاستخدام المتواصل مع تعطيل خاصية الشاشة الدائمة التشغيل. 

كما أن شحنها لمدة 15 دقيقة يكفي لتشغيلها لمدة تصل إلى 24 ساعة.

سعر ساعة Moto Watch Ultra


سعر وتوافر ساعة Moto Watch Ultra

يبدأ سعر ساعة Moto Watch Ultra من 429 يورو (حوالي 500 دولار أمريكي)، وتقول شركة موتورولا إنها ستطرحها عالميا خلال الأسابيع القادمة.

ساعة Moto Watch Ultra متجر Google Play خرائط جوجل رسائل جوجل سعر ساعة Moto Watch Ultra ميزات البرمجيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد