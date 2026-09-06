بمواصفات احترافية وسعر مفاجأة.. تعرف على أفضل ساعة ذكية في 2026

تشهد سوق الساعات الذكية إضافة خيار متميز جديد مع توسيع موتورولا تشكيلتها من الأجهزة القابلة للارتداء بطراز غني بالميزات.

وتجمع ساعة Moto Watch Ultra بين شاشة منحنية واتصال خلوي وميزات متقدمة لتتبع الصحة.

كما أنها توفر العديد من ميزات البرمجيات المصممة لجعل الساعة أكثر فائدة من مجرد الإشعارات الأساسية وتتبع النشاط.

مواصفات وميزات ساعة موتو واتش ألترا

تتميز ساعة Moto Watch Ultra بشاشة pOLED منحنية ثنائية الأبعاد ونصف (2.5D) مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 2700 شمعة.

أما عن تصميم الساعة، فهي تأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبسمك 12.1 ملم، ووزنه 51 جرامًا.

كما أنها مزودة بحماية IP68 ومقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا.

ساعة Moto Watch Ultra

تعتمد الساعة الذكية على معالج Snapdragon W5+ من الجيل الأول، بينما يتولى نظام التشغيل Wear OS 6 إدارة تجربة المستخدم.

وتعد موتورولا بتحديثين رئيسيين لنظام التشغيل، ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات من متجر Google Play، بما في ذلك خرائط جوجل، ورسائل جوجل، ويوتيوب ميوزك.

ميزات ساعة موتو واتش ألترا

ميزات ساعة موتو واتش ألترا

تُعدّ ساعة Moto Watch Ultra أول ساعة من Moto Watch تدعم تقنية LTE وeSIM، ما يتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات وإرسال الرسائل وإدارة الإشعارات دون الحاجة إلى هاتف متصل.

ساعة موتو واتش ألترا

تتميز هذه الساعة المتوافقة مع مقاس 22 مم ببطارية تدوم حتى يومين من الاستخدام المتواصل مع تعطيل خاصية الشاشة الدائمة التشغيل.

كما أن شحنها لمدة 15 دقيقة يكفي لتشغيلها لمدة تصل إلى 24 ساعة.

سعر ساعة Moto Watch Ultra



سعر وتوافر ساعة Moto Watch Ultra

يبدأ سعر ساعة Moto Watch Ultra من 429 يورو (حوالي 500 دولار أمريكي)، وتقول شركة موتورولا إنها ستطرحها عالميا خلال الأسابيع القادمة.