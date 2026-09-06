أزمة بين ياسر إبراهيم والأهلي بسبب وعد الاحتراف.. ماذا يحدث؟

كشف الناقد الرياضي حامد وجدي، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لم يوقع على عقود التجديد حتى الآن، في ظل وجود خلاف حول بعض بنود العقد الجديد.

وقال حامد وجدي، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» مع الإعلامي سيف زاهر، إن ياسر إبراهيم يرى أنه حصل في وقت سابق على وعد من مسؤولي الأهلي بالسماح له بالاحتراف حال وصول عرض مناسب، إلا أن اللاعب يعتبر أن النادي لم يلتزم بهذا الوعد بعد تلقيه عرضًا من نادي الشباب السعودي.

وأوضح أن العرض الأول من الشباب السعودي كان بقيمة مليون و400 ألف دولار يحصل عليها ياسر إبراهيم، مقابل 1.5 مليون دولار للنادي الأهلي، قبل أن يتقدم النادي السعودي بعرض ثانٍ بلغت قيمته 3 ملايين دولار، على أن يتم تقسيم المبلغ بين اللاعب والنادي.

وأشار حامد وجدي إلى أن الأهلي تمسك باستمرار ياسر إبراهيم ورفض رحيله، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق خلال الموسم الحالي.

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم

وأضاف الناقد الرياضي أن الأهلي قدم عرضًا جديدًا لياسر إبراهيم من أجل تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، يتضمن حصول اللاعب على 27 مليون جنيه سنويًا، بجانب 10 ملايين جنيه امتيازات خاصة «بونص».

كما يتضمن العرض بندًا خاصًا بالإعلانات، يحصل بموجبه ياسر إبراهيم على القيمة كاملة من إعلان واحد، بينما في حال وجود إعلانات أخرى يحصل اللاعب على 40% من قيمتها المالية مقابل 60% للنادي الأهلي.

وأكد حامد وجدي أن نقطة الخلاف الرئيسية حاليًا تتمثل في رغبة ياسر إبراهيم في وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل حال وصول عرض احتراف مناسب، وهو ما يرفضه الأهلي بشكل قاطع حتى الآن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ياسر إبراهيم لا يزال ينتظر إمكانية وصول عرض جديد من نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مع إمكانية الرحيل حال التوصل إلى اتفاق مناسب.

وأشار حامد وجدي إلى أن ارتفاع سقف المطالب المالية داخل الأهلي خلال الفترة الأخيرة، جاء في ظل الأرقام الكبيرة التي أصبحت متاحة للنادي، خاصة بعد صفقة انتقال أحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء.