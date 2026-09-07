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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. أين يسجل الطلاب رغباتهم وماذا يحدث قبل الموعد النهائي؟

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب المستحقين للتقدم للمرحلة الثالثة لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة الالتزام بالموعد النهائي المحدد لغلق الموقع، وسرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات ومراجعتها وترتيبها بعناية قبل إتمام عملية التسجيل، مع ضرورة الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري وعدم إتاحتهما للغير.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

ويترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 خلال الساعات المقبلة، مع استكمال الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستعد وزارة التعليم العالي لإعلان نتائج الترشيحات مجمعة لجميع طلاب المرحلة الثالثة فور انتهاء عمليات الفرز والمراجعة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 بعد الانتهاء من فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، واستكمال تسجيل رغبات جميع الطلاب المستحقين للمرحلة.

يرتبط تأجيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 برغبة وزارة التعليم العالي في إصدار نتيجة واحدة تشمل جميع الطلاب المستحقين للمرحلة.

وبدلًا من إعلان نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول، ثم إعادة فتح أعمال التنسيق وإعلان نتيجة جديدة بعد إضافة الناجحين في الدور الثاني، ينتظر مكتب التنسيق انتهاء جميع الطلاب من تسجيل رغباتهم، ثم يبدأ في تنفيذ عملية التوزيع مرة واحدة.

ويتيح هذا الإجراء إعلان الترشيحات النهائية بصورة أكثر تنظيمًا، بعد اكتمال قاعدة بيانات الطلاب والرغبات المسجلة.

ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن موعدًا نهائيًا رسميًا ومحددًا لإعلان النتيجة، وذلك بسبب ارتباط إعلان نتيجة المرحلة الثالثة باستكمال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني.

وقرر مكتب التنسيق عدم إعلان نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول، والانتظار حتى يتمكن الطلاب الناجحون في الدور الثاني من تسجيل رغباتهم، ثم إعلان نتيجة الترشيحات بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة الثالثة في توقيت واحد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بمجرد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وإتاحتها إلكترونيًا، يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للطالب الدخول إلى خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، وعلى رأسها رقم الجلوس، حتى تظهر له نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد الذي تم توزيعه عليه وفقًا لقواعد التنسيق.

ويأتي الاستعلام إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب التنسيق لمعرفة النتيجة.

من تشملهم نتيجة المرحلة الثالثة؟

تضم النتيجة المنتظرة جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم قواعد المرحلة الثالثة، وليس طلاب الدور الأول فقط، وتشمل الآتي:

الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من الدور الأول.
الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.
جميع الطلاب الذين استكملوا تسجيل رغباتهم خلال الفترة التي حددها مكتب التنسيق.
ويأتي جمع هذه الفئات في نتيجة واحدة ضمن توجه مكتب التنسيق لإعلان الترشيحات النهائية للمرحلة الثالثة بعد اكتمال تسجيل الرغبات.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة يوم السبت 29 أغسطس 2026، بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم.

كما أتاحت الوزارة التسجيل للطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للقواعد المعلنة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

عند إعلان النتيجة رسميًا، يستطيع الطالب معرفة نتيجة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة.
إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.
التأكد من صحة البيانات المسجلة.
الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

نتيجة التنسيق بالاسم ورقم الجلوس

تجدر الإشارة إلى أن الاستعلام الرسمي عن نتيجة التنسيق يعتمد على البيانات التي يطلبها موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى رأسها رقم الجلوس والبيانات الخاصة بالطالب.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 المرحلة الثالثة من التنسيق

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