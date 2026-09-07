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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 5 جنود في حادث خلال تدريبات للجيش الإستوني

القوات المسلحة الإستونية
القوات المسلحة الإستونية
أ ش أ

أُصيب خمسة من أفراد القوات المسلحة الإستونية، اليوم الاثنين، في حادث وقع أثناء اختبار إطلاق ذخيرة هاون عيار 120 ملم في منطقة التدريب المركزية للقوات الدفاعية الإستونية بالقرب من مدينة تابا.

وقالت قيادة القوات الدفاعية الإستونية في بيان إنه "أثناء تجربة إطلاق ذخيرة هاون عيار 120 ملم اليوم، تراكم ضغط زائد داخل السلاح، مما أدى إلى انفجار الماسورة. وأصيب خمسة من أفراد الخدمة العاملين بالقرب من السلاح، وكان أحدهم مصابًا بجروح خطيرة".

وتم تقديم الإسعافات الطبية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، فيما أُبلغ أقاربهم بالحادث.

وباشرت الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الداخلي الإستوني تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

القوات المسلحة الإستونية منطقة التدريب المركزية الإسعافات الطبية

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