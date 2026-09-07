محافظ الشرقية يشهد احتفالية توزيع 500 حقيبة و1000 زي مدرسي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات احتفالية جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لتوزيع ٥٠٠ حقيبة مدرسية و١٠٠٠ زي مدرسي على الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية، وتكريم الطلاب المتفوقين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد المعطي و المهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وأحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل اول وزارة التربية والتعليم ، والدكتور ضياء الباز، مدير قطاع تنمية الموارد بالجمعية، وسيف ثروت، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وآلاء نبيه، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والمؤسسات المشاركة ، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، ومساندة الطلاب غير القادرين، وتوفير احتياجاتهم الدراسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، ودعم أبنائها لاستكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم.

وفى كلمته خلال الاحتفالية اكد حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير أوجه الرعاية والدعم للأسر الأولى بالرعاية، والاهتمام بالطلاب غير القادرين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويوفر الظروف الملائمة لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، مؤكدًا أن التكافل المجتمعي وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والوصول بالدعم إلى مستحقيه، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم الدراسية يأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان والاستثمار في أبنائنا، مؤكدًا أن التعليم يمثل أحد أهم أدوات بناء المستقبل، وأن رعاية المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق مسؤولية مجتمعية مشتركة.

وأعرب محافظ الشرقية عن تقديره لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع والقائمين عليها، مثمنًا جهودها في إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساندة الطلاب غير القادرين، مؤكدًا أن توزيع ٥٠٠ حقيبة مدرسية و١٠٠٠ زي مدرسي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، وإدخال الفرحة إلى نفوس أبنائها، وتحفيزهم على مواصلة التعليم وتحقيق التفوق والنجاح.

وأكد المحافظ أن رعاية أبنائنا الطلاب ودعم الأسر الأولى بالرعاية لا تقتصر على تقديم المساعدات، وإنما تمتد إلى تمكينهم وتحفيزهم على بناء مستقبلهم، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان والاهتمام بالتعليم ورعاية المتفوقين يمثل ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد (١٥) من الطلاب والطالبات المتفوقين، بمنحهم شهادات تقدير، تشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق المزيد من النجاح والتفوق.

من جانبه، أكد أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا في منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية يسهم في توسيع مظلة الدعم والوصول بالخدمات والمساعدات إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الذي تقوم به جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع في دعم الأسر المستحقة ومساندة الطلاب غير القادرين، مؤكدًا أن توفير المستلزمات الدراسية للطلاب يمثل دعمًا مباشرًا للأسر وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنها، كما يعكس اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالاستثمار في الإنسان ودعم حق أبنائنا في التعليم.

من جانبهم ، أعرب ممثلي جمعية صناع الحياه عن سعادتهم بتنظيم تلك الاحتفالية والتي تأتي انطلاقًا من إيمان الجمعية بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على مساندة الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم للطلاب غير القادرين، بما يساعدهم على بدء عامهم الدراسي بصورة أفضل وذلك من خلال توزيع ٥٠٠ حقيبة مدرسية و١٠٠٠ زي مدرسي على الطلاب المستحقين، بهدف تخفيف جانب من الأعباء المالية عن أسرهم، وإدخال الفرحة إلى نفوس الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم وتحقيق التفوق والنجاح فضلا عن تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة ، احتفاءً بتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

وفي ختام الاحتفالية، وجه القائمون على جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية و إهدائه درع الجمعية، فضلا عن شكر جميع الجهات التنفيذية والشركات والمؤسسات الداعمة، على مشاركتهم في إنجاح الفعالية، مؤكدين أن المبادرات المجتمعية الناجحة هي ثمرة لتكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية وخدمة أبناء المحافظة.