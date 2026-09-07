قبل عيدها القومي الـ145.. الشرقية تنتهي من تنفيذ 21 مشروعًا في الصرف الصحي والطرق والكهرباء بـ2.06 مليار جنيه

تستعد محافظة الشرقية لافتتاح حزمة جديدة من المشروعات الخدمية والتنموية خلال شهر سبتمبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ145، والمقرر الاحتفال به في 9 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية تستعد لافتتاح 21 مشروعا بالصرف الصحي والطرق والكهرباء

وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا في قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل والكهرباء، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 2 مليار و62 مليونًا و900 ألف جنيه، تمهيدًا لدخولها الخدمة وافتتاحها خلال الشهر الجاري.

8 مشروعات للصرف الصحي بـ687.9 مليون جنيه

وشملت المشروعات الجاهزة للافتتاح 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 687 مليونًا و900 ألف جنيه، موزعة على عدد من مراكز ومدن المحافظة.

ففي مركز الزقازيق، تم الانتهاء من مشروع توسعات معالجة الزنكلون بتكلفة 52 مليون جنيه، إلى جانب رافع صرف صحي الزند بتكلفة 40 مليون جنيه.

وفي مركز أولاد صقر، تضمنت المشروعات محطة معالجة قصاصين الأزهار بتكلفة 143 مليونًا و200 ألف جنيه، ومحطة معالجة كفر الفرايحة بتكلفة 159 مليونًا و200 ألف جنيه.

الشرقية تستعد لافتتاح 21 مشروعا بالصرف الصحي والطرق والكهرباء

كما شهد مركز فاقوس الانتهاء من محطة معالجة سنيطة الرفاعين بتكلفة 64 مليونًا و500 ألف جنيه، إلى جانب مشروعي الصرف الصحي بقرية سوادة، وهما سوادة 1 بتكلفة 99 مليون جنيه، وسوادة 2 بتكلفة 95 مليون جنيه.

وفي مركز ديرب نجم، تم الانتهاء من رافع صرف صحي المناحريت بتكلفة 35 مليون جنيه.

4 مشروعات للطرق والنقل

وفي قطاع الطرق والنقل، تم الانتهاء من 4 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون جنيه، تضمنت إنشاء ورصف طريق مصرف إكوة بمدينة القنايات بتكلفة 30 مليون جنيه.

كما شملت المشروعات إنشاء كوبري مشاة عبد المنعم رياض بمدينة بلبيس بتكلفة 14 مليون جنيه، ورفع كفاءة كوبري مشاة أبو عميرة بحي أول الزقازيق بتكلفة مليون جنيه، إلى جانب رصف الدائري بمدينة الإبراهيمية بتكلفة 30 مليون جنيه.

الشرقية تستعد لافتتاح 21 مشروعا بالصرف الصحي والطرق والكهرباء

مليار و300 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء

وحظي قطاع الكهرباء بالنصيب الأكبر من تكلفة المشروعات الـ21، من خلال تنفيذ 9 مشروعات بإجمالي تكلفة بلغت مليارًا و300 مليون جنيه على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتضمنت المشروعات أعمال إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط الهوائية بتكلفة 133 مليون جنيه، وشبكات الجهد المتوسط بالكابلات بتكلفة 317 مليون جنيه، إلى جانب شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 151 مليونًا و300 ألف جنيه.

كما تضمنت أعمال الكهرباء إحلال وتجديد وتوسعات المحولات والأكشاك بتكلفة 112 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وتوسعات خلايا الجهد المتوسط، وعددها 8 خلايا، بتكلفة 9 ملايين و600 ألف جنيه.

الشرقية تستعد لافتتاح 21 مشروعا بالصرف الصحي والطرق والكهرباء

وشملت المشروعات كذلك تطوير 11 إدارة كهرباء هي: إنشاص، والإبراهيمية، وشرق منيا القمح، والبر الشرقي، وديرب نجم، وكفر صقر، وههيا، والحسينية، ووسط الزقازيق، والعباسة، والجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ موزع كهرباء السواقي بمركز أبو كبير بتكلفة 180 مليون جنيه، وموزع كهرباء المؤانسة بمركز كفر صقر بتكلفة 130 مليون جنيه، وموزع كهرباء عبد المنعم نبيه بمركز بلبيس بتكلفة 185 مليون جنيه.

66 مشروعًا جديدًا خلال سبتمبر

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تستعد خلال شهر سبتمبر الجاري لافتتاح 66 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وذلك بمختلف المراكز والمدن.

الشرقية تستعد لافتتاح 21 مشروعا بالصرف الصحي والطرق والكهرباء

وتتنوع المشروعات المقرر افتتاحها بين قطاعات الصحة، والطرق والنقل، والأبنية التعليمية، والصرف الصحي، والأزهر، والأوقاف، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والكهرباء.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطط المحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.