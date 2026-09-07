طمس لوحات سيارته.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحتها المعدنية الخلفية بالشرقية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 29/ أغسطس المنقضى على النحو المُشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر لتلافى المخالفات المرورية.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

