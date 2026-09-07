روسيا تستهدف مواقع وموانئ ومنشآت للبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الأنظار تتجه إلى رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نتائج مباحثات المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو وكييف، وسط تأكيدات دبلوماسية بأن اللقاءات كانت مثمرة، رغم استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح مناف أن الهجمات المتبادلة تواصلت، إذ استهدفت القوات الروسية مواقع وموانئ ومنشآت للبنية التحتية والطاقة في عدد من المدن الأوكرانية، بينها أوديسا وميكولايف وخيرسون وخاركيف وسومي، بالتزامن مع استمرار صفارات الإنذار وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أن كييف وموسكو تبادلتا رسائل خلال الزيارة، على أن يقيّمها مبعوثو ترامب ويرفعوا نتائجها إلى الرئيس الأمريكي، تمهيدًا لاتصال مرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث فرص التوصل إلى تسوية للحرب.