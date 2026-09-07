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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بدون ترخيص بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها والإلتزام بتطبيق معايير الجودة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق عمل إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية ومفتشى العلاج الحر بالإدارات الصحية بمركز ههيا ومدينة القنايات بشن حملة مكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ههيا ومدينة القنايات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي و خدمات التغذية العلاجية يُداران بدون تراخيص قانونية، وغير مطابقين للإشتراطات الصحية والفنية والبيئية،  مما يمثل خطراً داهماً على صحة المرضى فضلا عن مخالفة قانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى لعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بهذه المراكز بالإضافة أن أحد هذه المراكز بمركز ههيا يديره شخص منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ، ويمارس المهنة بدون تصريح مزاولة المهنة كما تم ضبط أدوية مخالفة بهذه المراكز.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء الحملة،  وتم غلق وتشميع المركزين بالكامل، وتحرير محضرين جنحة صحية بمراكز شرطة ههيا والقنايات  بالمخالفات المضبوطة لإدارة منشآت طبية بدون ترخيص، وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحريز الأدوية المخالفة من قبل هيئة الدواء المصرية.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الصحية العيادات الطبية

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