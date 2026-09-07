إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 10 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.