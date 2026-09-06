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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالاً بعيدها القومي الـ 145.. الشرقية تكثف حملات رفع الإشغالات والتعديات بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أنه بالتنسيق مع اللواء محمد الجمسي، مدير أمن الشرقية، بمواصلة الجهود اليومية لفرض الانضباط وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، بما يضمن استمرار السيولة المرورية والمظهر الحضاري، لتظهر مدن المحافظة في أبهى صورها الجمالية تزامناً مع احتفالات العيد القومي شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات ميدانية مكبرة بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك لاستمرار فرض الإنضباط طوال فترة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٤٥.

وأضاف أنه أسفرت الحملات عن مواصلة توجيه الضربات الميدانية لإزالة كافة التعديات والمعوقات من الشوارع والميادين، فرض السيطرة التامة على الأرصفة وحرم الطريق لضمان حرية حركة المارة والمركبات بلا تكدس، التصدي الحاسم لأي محاولات لعودة المظاهر العشوائية خلال الاحتفالات، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لمنع تكرار الإشغالات.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمختلف قطاعاتها في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لفرض الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للشارع، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تعرقل حركة المواطنين، وموجهاً التهنئة الخالصة لأبناء وأهالي محافظة الشرقية بمناسبة العيد القومي الـ ١٤٥.

الشرقية محافظ الشرقية مدير أمن الشرقية الإشغالات والتعديات السيولة المرورية

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