قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد وحدة القسطرة القلبية بمعهد القلب القومي
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال أغسطس.. بيطري الشرقية يكثف حملاته الوقائية والرقابية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها، وتوفير أوجه الرعاية البيطرية والوقائية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن المديرية نفذت خلال شهر أغسطس الماضي (٨٤) حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط (٥١٢٦,٢) كجم من اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، إلى جانب ذبح (٢٧٥٩) رأس ماشية و(مليون و١١٧ ألف و٦٣٢) طائرًا بالمجازر الرسمية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن جهود التحصين شملت تحصين (٥٩ ألف و ٥٤٩) رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و(٣٩ ألف و ٥٦ ) رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، و(١٤ ألف و ١٧٧) رأسًا ضد جدري الضأن، و(٢١ ألف و ٢٦) رأسًا ضد الجلد العقدي، بالإضافة إلى تحصين (٧٤ ألف) طائر ضد إنفلونزا الطيور و(٣٥ ألف و ٦٥٧) طائرًا ضد الأمراض المختلفة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم فحص (١١٤٤) رأس ماشية ضد البروسيلا و(١٣٣٥) رأسًا ضد السل البقري، كما تم تحصين (٣٦٩) كلبًا حرًا ضد السعار، بينما شملت أعمال الرعاية البيطرية علاج (١٧ ألف و ٤٠٥) حيوان وتجريع (٣٤ألف و ٥٢٨) ورش (٣٢ ألف و ٥١٠) ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

وفي مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي، تم تلقيح ومتابعة الحمل لـ (١٥٣٠) رأس ماشية، وإجراء مسح تناسلي لـ (٥٢٨٠) رأسًا، وفحص حمل لـ (١٤٣٣) رأسًا، فضلًا عن ترقيم وتسجيل (٤٠١٩) رأس ماشية.

كما نفذت المديرية (٢٩٢) ندوة توعوية و(١١٦٨) لقاءً إرشاديًا مباشرًا للتوعية بالأمراض الوبائية والمشتركة وطرق الوقاية منها، إلى جانب المرور على مراكز بيع الأدوية البيطرية وضبط (١٤٦) عبوة لـ(٣٨) صنفًا من الأدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو المحظورة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري استمرار تكثيف الجهود الوقائية والرقابية والعلاجية والتوعوية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مفهوم الصحة الواحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

الشرقية محافظ الشرقية الثروة الحيوانية الطب البيطري الرعاية البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

واتساب

خلال أيام.. واتساب يفاجئ ملايين المستخدمين بهذا القرار ويهدد هواتف أندرويد

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد