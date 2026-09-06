خلال أغسطس.. بيطري الشرقية يكثف حملاته الوقائية والرقابية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها، وتوفير أوجه الرعاية البيطرية والوقائية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن المديرية نفذت خلال شهر أغسطس الماضي (٨٤) حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط (٥١٢٦,٢) كجم من اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، إلى جانب ذبح (٢٧٥٩) رأس ماشية و(مليون و١١٧ ألف و٦٣٢) طائرًا بالمجازر الرسمية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن جهود التحصين شملت تحصين (٥٩ ألف و ٥٤٩) رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و(٣٩ ألف و ٥٦ ) رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، و(١٤ ألف و ١٧٧) رأسًا ضد جدري الضأن، و(٢١ ألف و ٢٦) رأسًا ضد الجلد العقدي، بالإضافة إلى تحصين (٧٤ ألف) طائر ضد إنفلونزا الطيور و(٣٥ ألف و ٦٥٧) طائرًا ضد الأمراض المختلفة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم فحص (١١٤٤) رأس ماشية ضد البروسيلا و(١٣٣٥) رأسًا ضد السل البقري، كما تم تحصين (٣٦٩) كلبًا حرًا ضد السعار، بينما شملت أعمال الرعاية البيطرية علاج (١٧ ألف و ٤٠٥) حيوان وتجريع (٣٤ألف و ٥٢٨) ورش (٣٢ ألف و ٥١٠) ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

وفي مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي، تم تلقيح ومتابعة الحمل لـ (١٥٣٠) رأس ماشية، وإجراء مسح تناسلي لـ (٥٢٨٠) رأسًا، وفحص حمل لـ (١٤٣٣) رأسًا، فضلًا عن ترقيم وتسجيل (٤٠١٩) رأس ماشية.

كما نفذت المديرية (٢٩٢) ندوة توعوية و(١١٦٨) لقاءً إرشاديًا مباشرًا للتوعية بالأمراض الوبائية والمشتركة وطرق الوقاية منها، إلى جانب المرور على مراكز بيع الأدوية البيطرية وضبط (١٤٦) عبوة لـ(٣٨) صنفًا من الأدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو المحظورة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري استمرار تكثيف الجهود الوقائية والرقابية والعلاجية والتوعوية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مفهوم الصحة الواحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.