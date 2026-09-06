بينهما طفلة.. صحة غزة: شهيدان و6 مصابين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أفاد مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة قتلت ​فلسطينيين على الأقل أحدهما طفلة اليوم الأحد.

وذكر ‌محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات القطاع، أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت مركبة في غرب ​مدينة غزة مما أسفر عن مقتل ​اثنين وإصابة ستة.

وأفاد ⁠مسؤولون بالصحة بمقتل أكثر من 1300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار ⁠حيز التنفيذ في أكتوبر. ويقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود إسرائيليين قتلوا في ⁠ذات الفترة.

وتتهم حماس، ‌إسرائيل، ⁠بانتهاك وقف إطلاق النار، وتقويض الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوسع نطاقا لإنهاء الحرب، والتي تشمل أيضا انسحاب إسرائيل من القطاع ونزع سلاح حماس.

ولم يسفر وقف إطلاق النار الذي دعمته الولايات المتحدة في أكتوبر 2025 عن توقف الضربات التي يشنها جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي قال إنها تهدف إلى إحباط هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة في قطاع غزة.