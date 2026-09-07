بسبب خلافات الجيرة.. القبض على سيدة تعدت على جيرانها بالضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص "من ذوى الهمم" من جارته لقيامها بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية بالشرقية.



بالفحص وبإستدعاء الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) ، وبسؤاله قرر بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه وزوجته بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية "دون حدوث إصابات" لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.



أمكن ضبط المشكو فى حقها "الظاهرة بمقطع الفيديو" (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وإتهمت الشاكى وزوجته بالتعدى عليها بالسب لذات الخلافات وتم بإرشادها ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.