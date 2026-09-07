احتفالاً بعيدها القومي الـ 145.. الشرقية تكثف أعمال الإنارة ورفع كفاءة شبكات الإضاءة

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الميدانية لصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة شبكات الإضاءة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك بالمتابعة المستمرة وإضاءة الشوارع والميادين والقرى تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٤٥، في إطار حرص المحافظة على الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهودها على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، حيث شملت الجهود إصلاح الأعطال الكهربائية، وشد الأسلاك، وتركيب الكشافات الليد الحديثة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى، إلى جانب مراجعة عزل الأعمدة ووصول التيار الكهربائي بشكل آمن ومنتظم لإضفاء مظهر حضاري يليق بالمناسبة الوطنية.

أكد المحافظ على استمرار وتكثيف حملات صيانة الإنارة والمتابعة الدورية بجميع القطاعات، مشدداً على أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهداً في توفير بيئة آمنة ومضيئة للمواطنين، وموجهاً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي الـ ١٤٥.