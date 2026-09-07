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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تسلم كراتين مواد غذائية وحقائب مدرسية للأسر الأولى بالرعاية بمجمع دمنهور للثقافة

ة الدكتورة جاكلين عازر
ة الدكتورة جاكلين عازر
أ ش أ

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أن ما تشهده الدولة المصرية من مبادرات وبرامج للحماية الاجتماعية يجسد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري، ويؤكد أن الدولة حاضرة دائماً إلى جانب أبنائها خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن مبادرات صندوق "تحيا مصر" تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل التنموي والمجتمعي، وترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الوصول بالدعم إلى مستحقيه في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال قيام محافظ البحيرة بتسليم عدد من كراتين المواد الغذائية والشنط المدرسية، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوات الدراسية، للأسر الأولى بالرعاية ومستحقي الدعم بالمحافظة، بمجمع دمنهور للثقافة والفنون؛ في إطار جهود الدولة وحرص القيادة السياسية على دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تأتي المبادرة بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد؛ بهدف توفير جانب من الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، ودعم الطلاب بالمستلزمات المدرسية اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإدخال البهجة إلى نفوس الطلاب وأسرهم.

وأشادت المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية، مؤكدة أن تكامل الجهود يسهم في توسيع مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستحقة بمختلف مراكز المحافظة.

يذكر أن محافظ البحيرة كانت قد شهدت مؤخراً فعالية إطلاق مبادرة صندوق "تحيا مصر" لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية، والتي انطلقت بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، في إطار المبادرات التي يدعمها صندوق "تحيا مصر" برعاية رئيس الجمهورية، حيث تستفيد محافظة البحيرة من المبادرة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" ومختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية؛ لتوفير أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، بما يسهم في دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

محافظ البحيرة ة الدكتورة جاكلين عازر الدولة المصرية

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