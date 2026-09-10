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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ختام مهرجان ظفار السينمائي الدولي.. «قفلة» يحصد جائزة أفضل فيلم روائي دولي

مهرجان ظفار السينمائي الدولي
مهرجان ظفار السينمائي الدولي
تقى الجيزاوي

اختتمت في محافظة ظفار بسلطنة عُمان فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي، بعد أربعة أيام شهدت مشاركة مجموعة من الأفلام والتجارب السينمائية، إلى جانب عدد من الندوات والورش المتخصصة.

وتنوع برنامج الدورة بين عروض الأفلام والفعاليات التدريبية والنقاشات النقدية، بمشاركة فنانين وصناع سينما وإعلاميين من سلطنة عُمان وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وشهد حفل الختام استعراض أبرز محطات الدورة الثانية، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية، وعرض ترويجي تضمن لقطات من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان.

بشرى تشارك في ختام المهرجان

وشهد الحفل حضور الفنانة المصرية بشرى، التي أشادت بالتنظيم والمستوى الذي ظهر عليه المهرجان، مؤكدة أهمية الفعاليات السينمائية في دعم التواصل بين صناع السينما من مختلف الدول العربية.

«قَفْلة» أفضل فيلم روائي دولي

وأعلنت إدارة المهرجان نتائج مسابقات الدورة الثانية، حيث ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي دولي إلى الفيلم المصري «قَفْلة» (Blackout)، للمخرج أحمد الزغبي.

وفي مسابقة الأفلام الروائية، حصل الفيلم العُماني «وهم» للمخرج عيسى بن سالم بن حمد الصبحي على جائزة أفضل فيلم روائي عُماني، بينما نال الفيلم المغربي «قُفْلة» (Bottles)، للمخرج ياسين الإدريسي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

كما حصل فيلم «ورود محرمة» للمخرجة دليلة علي ناصر الدرعية من سلطنة عُمان على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز فيلم «حياة على عجلتين» للمخرجة ختام السيد بجائزة أفضل فيلم وثائقي عُماني.

وحصد فيلم «بلا أبواب» للمخرجة لطيفة أحمد القطامي من الكويت جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم «الحُسام، الرجل.» للمخرج شهاب أحمد النصري من سلطنة عُمان.

وحصل فيلم «تَشْلِيدَت» (Queen) للمخرج محمد القصير من ليبيا على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

 

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم المؤسسات الداعمة والرعاة وشركاء النجاح، تقديرًا لدورهم في إقامة المهرجان واستمرار فعالياته.

وشهدت الدورة الثانية مشاركة واسعة على مستوى الأفلام والدول المتنافسة، إلى جانب حضور عدد من الأسماء السينمائية، مع تنوع الأعمال المشاركة بين الأفلام الروائية والوثائقية والتجارب التي تناولت موضوعات مرتبطة بالتراث والثقافة والقضايا الإنسانية.

مهرجان ظفار السينمائي الدولي بشرى جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية

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