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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ألوان آيفون 18 برو وPro Max.. تعرف على الخيارات الأربعة الجديدة

ألوان آيفون 18 برو
ألوان آيفون 18 برو
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل عن تشكيلة الألوان الجديدة لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وهما أبرز هواتف الشركة لعام 2026، في خطوة لافتة مقارنة بالجيل السابق.

وتخلت آبل عن الألوان الثلاثة التي قدمتها مع سلسلة iPhone 17 Pro، واستبدلتها بأربعة خيارات جديدة كليا، في توجه يعكس رغبة الشركة في تقديم مظهر أكثر جرأة وتميزا لهواتفها الاحترافية.

ورغم أن اللون لا يعد من المواصفات التقنية الرئيسية في الهاتف، فإنه يظل من أول التفاصيل التي يلاحظها المستخدم، وهو ما جعل خيارات هذا العام تحظى باهتمام كبير.

وتأتي هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بأربعة ألوان هي:

- Burgundy – الأحمر العنابي
- Glacier – جليدي
- Black – أسود
- Silver – فضي
 

ألوان iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro وPro Max باللون العنابي
 

يعد اللون الاحمر العنابي أبرز خيارات تشكيلة iPhone 18 Pro، ومن السهل فهم سبب الاهتمام الكبير به منذ ظهور التسريبات الأولى.

ويتميز بدرجة حمراء مائلة إلى البنفسجي، عميقة وغنية، مع دفء يتغير قليلا بحسب الإضاءة، كما أن تطابق لون الزجاج مع إطار الألومنيوم يمنح الهاتف مظهرا متناسقا ومتكاملا من مختلف الزوايا.

ويقدم العنابي مزيجا بين الأناقة والجرأة، فهو ملفت للنظر دون أن يكون مبالغا فيه، ويمكن اعتباره البديل الأكثر جرأة ضمن تشكيلة هذا العام بعد اللون البرتقالي الجريء الذي قدمته آبل في الجيل السابق.

اللون الاحمر العنابي

ويبدو هذا الخيار مناسبا لمن يريد هاتفا يعكس شخصيته ولا يرغب في لون تقليدي، كما قد يكون خيارا جذابا للمستخدمين الذين يفضلون التصميمات الإبداعية والألوان المختلفة عن المعتاد.

iPhone 18 Pro وPro Max باللون الجليدي
 

يقدم لون Glacier مظهرا أكثر إشراقا وهدوءا، مع درجة زرقاء فاتحة تمنح الهاتف طابعا نظيفا وهادئا.

وسبق لـ آبل استخدام درجة قريبة من هذا اللون في iPhone Air وMacBook Air، ويبدو أنها انتقلت بشكل جيد إلى سلسلة Pro، خصوصا مع تطابق لون الزجاج وإطار الألومنيوم.

ويختلف Glacier عن اللون الأزرق الداكن الذي ظهر في iPhone 17 Pro، إذ يأتي بدرجة أكثر خفة وإشراقا، مع الحفاظ على قدر من الشخصية دون أن يصبح ملفتا بصورة مبالغ فيها.

ويناسب هذا اللون المستخدم الذي يريد هاتفا مميزا لكن ملائما في الوقت نفسه للبيئات المهنية والاجتماعات، كما أنه خيار متعدد الاستخدامات، ويمكن أن يناسب من يفضل الألوان الفاتحة والتصميمات النظيفة.

iPhone 18 Pro وPro Max باللون الجليدي

iPhone 18 Pro وPro Max باللون الأسود
 

عاد اللون الأسود إلى تشكيلة iPhone 18 Pro، في خطوة من المرجح أن تحظى بترحيب المستخدمين، خصوصا بعد غيابه عن تشكيلة العام الماضي وتعرض آبل لانتقادات بسبب ذلك.

ولا يبدو الأسود هنا مسطحا أو تقليديا، إذ يمنحه إطار الألومنيوم والزجاج الخلفي مظهرا داكنا وعميقا مع لمسة فاخرة.

ويظل الأسود الخيار الكلاسيكي الذي لا يفقد جاذبيته بمرور الوقت، كما أنه لا يخرج عن إطار الاستخدام الرسمي أو العملي.

ويعد هذا اللون مناسبا لمن يريد أقوى هاتف تقدمه آبل دون أن يكون لون الجهاز جزءا من مظهره أو حديث الآخرين عنه، خصوصا للمستخدمين الذين يفضلون البساطة وللأشخاص في البيئات المهنية.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro وPro Max باللون الفضي
 

يعد الفضي أحد أكثر ألوان آبل استمرارية في هواتف Pro، ويقدم في iPhone 18 Pro مظهرا لامعا ونظيفا وأنيقا.

ويمنح تطابق لون الزجاج مع إطار الألومنيوم الهاتف مظهرا أكثر اتساقا مقارنة ببعض الإصدارات الفضية السابقة، كما يحتل اللون منطقة وسطى بين الأبيض والرمادي، وهي الدرجة التي اشتهرت بها آبل في تصميماتها الفاخرة.

iPhone 18 Pro

تشكيلة ألوان قوية لهواتف iPhone 18 Pro
 

تتجه آبل هذا العام إلى خيارات أكثر جرأة مع ألوان iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، ويبدو أن هذه المقاربة الجديدة نجحت في منح السلسلة مظهرا مختلفا.

ويبرز اللون العنابي باعتباره أحد أكثر الألوان لفتا للانتباه التي ظهرت على هواتف iPhone Pro، بينما يضيف Glacier لمسة أكثر إشراقا ومرونة إلى التشكيلة. 

أما عودة الأسود فتستجيب لرغبة شريحة من المستخدمين في الحصول على خيار كلاسيكي افتقدته السلسلة في الجيل السابق.

ألوان آيفون 18 برو لون iPhone 18 Pro Max الجديد iPhone 18 Pro آبل

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