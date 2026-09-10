رسميًا.. آبل تكشف عن iOS 27 بمزايا جديدة للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة آبل رسميا عن نظام iOS 27 خلال فعاليتها الأخيرة Surprise and shine، بعد الكشف عن أبرز ملامحه خلال مؤتمر المطورين وإطلاق عدد من النسخ التجريبية.

ويأتي النظام الجديد من آبل بمجموعة واسعة من التحسينات، تتصدرها نسخة مطورة من المساعد الصوتي سيري Siri مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

سيري تدخل عصر الذكاء الاصطناعي



تراهن آبل على Siri الجديدة لتكون بوابة المستخدم إلى منظومة Apple Intelligence، مع الاستفادة من السياق الشخصي وما يظهر على شاشة الهاتف لتقديم إجابات وتنفيذ مهام أكثر تعقيدا.

ويمكن للمساعد، على سبيل المثال، إعادة جدولة مواعيد التقويم، والبحث عن صور أو ملاحظات داخل الهاتف، فضلا عن تنفيذ إجراءات مباشرة داخل التطبيقات، مثل تعديل رسالة أو إضافة بودكاست إلى قائمة التشغيل.

كما أصبحت Siri قادرة على إجراء محادثات أكثر طبيعية والبحث عن معلومات حديثة عبر الإنترنت، ما قد يقلل حاجة المستخدم إلى الاستعانة بخدمات مثل ChatGPT أو Google Gemini، وستحصل Siri كذلك على تطبيق مستقل وصوت جديد مع خيارات لتخصيص طريقة حديثها.

ومع ذلك، ستتوفر قدرات Siri الجديدة في البداية بصورة تجريبية، ما يعني أن آبل لا تزال تعمل على تحسين التجربة.

Siri

أداء أسرع وتحسينات يومية



أجرت آبل تحسينات على نظام التشغيل بهدف زيادة سرعة واستجابة أجهزة آيفون. وبحسب الشركة، ستفتح التطبيقات بسرعة تصل إلى 30% أعلى، بينما ستتحسن سرعة تحميل الصور بنسبة تصل إلى 70%، وترتفع سرعة نقل الملفات عبر AirDrop بنسبة تصل إلى 80%.

كما يستطيع آيفون التبديل تلقائيا بين اتصال Wi-Fi والشبكة الخلوية، واختيار الأسرع منهما.

ويقدم النظام أيضا تحسينات على تطبيق البريد، الذي سيضع الرسائل الأكثر أهمية في أعلى صندوق الوارد. كما حصل تصميم الزجاج السائل Liquid Glass على تحسينات في قابلية القراءة، مع إمكانية الاختيار بين مظهر شفاف أو ملون.

نظام iOS 27

أدوات أكثر تطورا للكاميرا



يضيف iOS 27 وضعا خاصا لـSiri داخل الكاميرا، بالتكامل مع ميزة الذكاء البصري Visual Intelligence لتنفيذ إجراءات استنادا إلى الصور.

كما أصبحت أدوات تحرير الصور أكثر قوة، إذ تتيح إداة Spatial Reframing إعادة ضبط تكوين الصورة، بينما تسمح أداة توسيع الصورة بتوليد أجزاء إضافية للصورة، وتساعد أداة Clean Up في إزالة العناصر غير المرغوبة.

وتوفر آبل أيضا Image Playground لإنشاء الصور وتعديلها باستخدام الأوامر النصية، إلى جانب تحسينات في Photographic Styles تمنح المستخدم تحكما أكبر في الملمس والحبيبات.

حماية أكبر للأطفال ومزايا إضافية



يوسع iOS 27 أدوات الرقابة الأبوية، مع إمكانية تحديد التطبيقات والمواقع التي يمكن للأطفال الوصول إليها، ووضع حدود زمنية وجداول للاستخدام، مع سهولة أكبر في الوصول إلى هذه الإعدادات.

ويقدم النظام أيضا تحسينات في الخرائط وخدمة Find My، إلى جانب تسهيل مشاركة الصور مع مستخدمي Android وWindows عبر iCloud، وإضافة خيارات جديدة لتخصيص الصوت مع AirPods.

iPhone Duo يحصل على مزايا خاصة



خصصت آبل مجموعة من المزايا لهاتف iPhone Duo القابل للطي، إذ أعادت تصميم عناصر مثل Dock والتنقل وأدوات التحكم للاستفادة من الشاشة المرنة. كما يدعم الهاتف تعدد المهام عبر Split View، إلى جانب تحسينات في الجزيرة الديناميكية وميزة StandBy التي يمكنها العمل حتى دون شحن الهاتف.

وسيصل iOS 27 إلى أجهزة آيفون التي أطلقت منذ أواخر 2019، بما يشمل iPhone 11 وiPhone SE (الجيل الثاني) والطرازات الأحدث، بينما ستدعم Apple Intelligence في البداية اللغة الإنجليزية فقط.