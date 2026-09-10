قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: سقوط مقذوفات على مناطق عدة في سيريك جنوب إيران
المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام
محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو
إسلام فتحي: تعاهدنا على الفوز أمام الأهلي.. ومحمد عبدالناصر ينتقل للأحمر في يناير
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم أمام المقاولون
زاهي حواس عن أصحاب نظرية «الفضائيين بنوا الأهرامات»: «سيبه يتكلم ويخرف.. ما عندكش دليل واحد»
توتر قرب مضيق هرمز.. دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران
وفاة ابنة السيناريست الراحل سعد الدين وهبة.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها
جمال حمزة: تبديل بن شرقي كارثة فنية وزيزو فقد قوته
محمد بركات: عبدالله السعيد سيستعيد مستواه.. وغياب بيزيرا مؤثر على الزمالك
كاتب صحفي ينتقد اقتلاع أشجار شوارع القاهرة: من المسئول عن تشويه جمال قاهرة المعز؟
هل بنت كائنات فضائية الأهرامات؟.. زاهي حواس يكشف حقيقة بردية الفاتيكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. آبل تكشف عن iOS 27 بمزايا جديدة للذكاء الاصطناعي

iOS 27
iOS 27
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل رسميا عن نظام iOS 27 خلال فعاليتها الأخيرة Surprise and shine، بعد الكشف عن أبرز ملامحه خلال مؤتمر المطورين وإطلاق عدد من النسخ التجريبية. 

ويأتي النظام الجديد من آبل بمجموعة واسعة من التحسينات، تتصدرها نسخة مطورة من المساعد الصوتي سيري Siri مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

سيري تدخل عصر الذكاء الاصطناعي


تراهن آبل على Siri الجديدة لتكون بوابة المستخدم إلى منظومة Apple Intelligence، مع الاستفادة من السياق الشخصي وما يظهر على شاشة الهاتف لتقديم إجابات وتنفيذ مهام أكثر تعقيدا.

ويمكن للمساعد، على سبيل المثال، إعادة جدولة مواعيد التقويم، والبحث عن صور أو ملاحظات داخل الهاتف، فضلا عن تنفيذ إجراءات مباشرة داخل التطبيقات، مثل تعديل رسالة أو إضافة بودكاست إلى قائمة التشغيل.

كما أصبحت Siri قادرة على إجراء محادثات أكثر طبيعية والبحث عن معلومات حديثة عبر الإنترنت، ما قد يقلل حاجة المستخدم إلى الاستعانة بخدمات مثل ChatGPT أو Google Gemini، وستحصل Siri كذلك على تطبيق مستقل وصوت جديد مع خيارات لتخصيص طريقة حديثها.

ومع ذلك، ستتوفر قدرات Siri الجديدة في البداية بصورة تجريبية، ما يعني أن آبل لا تزال تعمل على تحسين التجربة.

Siri

أداء أسرع وتحسينات يومية
 

أجرت آبل تحسينات على نظام التشغيل بهدف زيادة سرعة واستجابة أجهزة آيفون. وبحسب الشركة، ستفتح التطبيقات بسرعة تصل إلى 30% أعلى، بينما ستتحسن سرعة تحميل الصور بنسبة تصل إلى 70%، وترتفع سرعة نقل الملفات عبر AirDrop بنسبة تصل إلى 80%.

كما يستطيع آيفون التبديل تلقائيا بين اتصال Wi-Fi والشبكة الخلوية، واختيار الأسرع منهما.

ويقدم النظام أيضا تحسينات على تطبيق البريد، الذي سيضع الرسائل الأكثر أهمية في أعلى صندوق الوارد. كما حصل تصميم الزجاج السائل Liquid Glass على تحسينات في قابلية القراءة، مع إمكانية الاختيار بين مظهر شفاف أو ملون.

نظام iOS 27

أدوات أكثر تطورا للكاميرا


يضيف iOS 27 وضعا خاصا لـSiri داخل الكاميرا، بالتكامل مع ميزة الذكاء البصري Visual Intelligence لتنفيذ إجراءات استنادا إلى الصور.

كما أصبحت أدوات تحرير الصور أكثر قوة، إذ تتيح إداة Spatial Reframing إعادة ضبط تكوين الصورة، بينما تسمح أداة توسيع الصورة بتوليد أجزاء إضافية للصورة، وتساعد أداة Clean Up في إزالة العناصر غير المرغوبة.

وتوفر آبل أيضا Image Playground لإنشاء الصور وتعديلها باستخدام الأوامر النصية، إلى جانب تحسينات في Photographic Styles تمنح المستخدم تحكما أكبر في الملمس والحبيبات.

حماية أكبر للأطفال ومزايا إضافية


يوسع iOS 27 أدوات الرقابة الأبوية، مع إمكانية تحديد التطبيقات والمواقع التي يمكن للأطفال الوصول إليها، ووضع حدود زمنية وجداول للاستخدام، مع سهولة أكبر في الوصول إلى هذه الإعدادات.

ويقدم النظام أيضا تحسينات في الخرائط وخدمة Find My، إلى جانب تسهيل مشاركة الصور مع مستخدمي Android وWindows عبر iCloud، وإضافة خيارات جديدة لتخصيص الصوت مع AirPods.

iPhone Duo يحصل على مزايا خاصة
 

خصصت آبل مجموعة من المزايا لهاتف iPhone Duo القابل للطي، إذ أعادت تصميم عناصر مثل Dock والتنقل وأدوات التحكم للاستفادة من الشاشة المرنة. كما يدعم الهاتف تعدد المهام عبر Split View، إلى جانب تحسينات في الجزيرة الديناميكية وميزة StandBy التي يمكنها العمل حتى دون شحن الهاتف.

وسيصل iOS 27 إلى أجهزة آيفون التي أطلقت منذ أواخر 2019، بما يشمل iPhone 11 وiPhone SE (الجيل الثاني) والطرازات الأحدث، بينما ستدعم Apple Intelligence في البداية اللغة الإنجليزية فقط.

iOS 27 آبل ذكاء اصطناعي مزايا iOS 27 نظام iOS 27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي

الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

سكن لكل المصريين 9

15 ألف وحدة.. شروط وطريقة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» للإيجار من وزارة الإسكان

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

بالصور

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد