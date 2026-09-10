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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام فتحي: تعاهدنا على الفوز أمام الأهلي.. ومحمد عبدالناصر ينتقل للأحمر في يناير

إسلام فتحي
إسلام فتحي
رباب الهواري

كشف إسلام فتحي، مدرب فريق المقاولون العرب، كواليس استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا اللقاء بهدف تحقيق الفوز، رغم الاحترام الكبير الذي يكنه الجميع للنادي الأهلي.

وقال إسلام فتحي في تصريحات تليفزيونية، إن الجهاز الفني واللاعبين، وعلى رأسهم سامي قمصان، تعاهدوا عقب مواجهة الجونة على تقديم أفضل ما لديهم أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح: «بعد مباراة الجونة، سامي قمصان وكل اللاعبين والجهاز الفني تعاهدوا على الفوز أمام الأهلي، وكان هدفنا تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بالتعادل».

وأشاد مدرب المقاولون العرب بالمستوى الذي ظهر عليه محمد فوزي، حارس مرمى الفريق، خلال المباراة، مؤكدًا أنه قدم أداءً مميزًا وكان من أبرز عناصر الفريق.

وقال: «محمد فوزي حارس مميز، وقدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، وكان له دور مهم في ظهور المقاولون العرب بهذا المستوى».

وتحدث إسلام فتحي عن اللاعبين الذين سبق لهم اللعب ضمن صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أنهم ظهروا بدافع قوي خلال المواجهة.

وأضاف: «كل اللاعبين الذين شاركوا معنا اليوم من الأهلي كانت لديهم الرغبة في إيصال رسالة بأننا كنا نستحق البقاء».

وأكد مدرب المقاولون العرب امتلاك الفريق عددًا من اللاعبين الأجانب الدوليين، مشيرًا إلى أنهم قدموا مباراة قوية وكانوا إضافة حقيقية للفريق.

كما أوضح أن استبدال دوكو دودو جاء بعد حصوله على بطاقة صفراء، موضحًا أن الجهاز الفني فضل إخراجه لتجنب تعرضه للطرد.

وأشاد كذلك بعمر الوحش، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويتمتع بقدرة كبيرة على التحكم في إيقاع المباريات، مشيرًا إلى أن انتماءه للإسماعيلي يجعله أحد أبناء مدرسة كرة القدم الممتعة.

وأشاد مدرب المقاولون العرب بالدور الذي يقوم به سامي قمصان مع الفريق، مؤكدًا أنه يعمل بكل إخلاص ويسعى لوضع المقاولون في المكانة التي يستحقها بعيدًا عن أي انتماءات.

وكشف إسلام فتحي أن محمد عبد الناصر، لاعب المقاولون العرب، تم بيعه إلى الأهلي، موضحًا أن الاتفاق ينص على انتقاله رسميًا إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، فيما جاء غيابه عن مواجهة الفريقين بسبب إصابة تعرض لها خلال فترة الإعداد

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