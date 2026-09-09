الظهور الأول.. إمام عاشور يشارك مع الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري

سجل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهوره الأول مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري، بعدما شارك بديلًا في مواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور يظهر لأول مرة

ودفع الجهاز الفني للأهلي باللاعب إمام عاشور خلال أحداث المباراة، حيث حل بديلًا للمغربي أشرف بن شرقي، ليعود بذلك إلى المشاركة مع الفريق بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويأتي ظهور إمام عاشور أمام المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ بداية الموسم، ليبدأ اللاعب رحلة العودة تدريجيًا إلى أجواء المباريات.

وتعول جماهير الأهلي على عودة إمام عاشور لصفوف الفريق، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية ودور مؤثر في وسط ملعب القلعة الحمراء.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ويجلس على دكة البدلاء:

ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد رضا وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأقطاي عبد الله ومصطفى شوبير.

قمصان يعلن تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي





أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر مباراتين، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، مصطفى جمال، عمر الوحش.

خط الهجوم: إسلام جابر، دوكو دودو، إدريسا تيام.